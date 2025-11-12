Secretário da Semeia se reúne com representantes dos catadores de materiais recicláveis 

Publicada em 12/11/2025 às 14h15
Na manhã de quinta-feira, 11, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), recebeu representantes da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Coocamarji). O encontro teve como pauta principal a Coleta Seletiva e o desenvolvimento de novas iniciativas voltadas à preservação ambiental no município.
A Coocamarji, que já foi referência na Coleta Seletiva em Ji-Paraná e em outras cidades de Rondônia, voltou à pauta da administração municipal. Em busca de fortalecer a sustentabilidade local, a Semeia tem procurado alternativas para aprimorar a gestão de resíduos sólidos e promover um ambiente mais limpo e saudável para todos.
O secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, destacou que a reunião foi um primeiro passo para uma possível parceria. "Este foi um contato inicial, com o objetivo de compreender a dinâmica de trabalho da cooperativa, avaliar suas iniciativas e identificar de que forma suas ações podem beneficiar a população”, explicou.
Segundo o presidente da Coocamarji, Celso Luiz, o projeto da cooperativa, além de contribuir com a preservação do meio ambiente, gera emprego e renda para os catadores, promovendo inclusão social. "As atividades da cooperativa estavam suspensas em Ji-Paraná devido à falta de apoio de gestões anteriores, mas agora estamos abertos para um novo alinhamento, com foco na retomada da coleta seletiva e em ações de conscientização ambiental em empresas e escolas”, afirmou.
A Prefeitura de Ji-Paraná tem se empenhado em fortalecer políticas públicas voltadas à sustentabilidade e ao cuidado com o meio ambiente. Um dos exemplos mais expressivos são os mutirões de limpeza dos rios, realizados em parceria com diversas instituições. A conscientização dos moradores das margens também tem sido um ponto-chave dessas ações, unindo educação ambiental e incentivo à coleta seletiva solidária.
