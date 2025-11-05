Sebrae promove Encontro Estadual “Conexões para o Desenvolvimento Municipal” em Porto Velho

Publicada em 05/11/2025 às 08h29
Nesta quinta-feira, 6 de novembro, o Sebrae em Rondônia realiza o Encontro Estadual – Conexões para o Desenvolvimento Municipal, a partir das 8h, no Hotel Oscar, localizado na Av. Sete de Setembro, 934, em Porto Velho.
O evento promete ser um espaço de integração e troca de experiências entre representantes públicos, instituições privadas e organizações do terceiro setor comprometidas com o crescimento sustentável dos municípios.
O encontro tem como objetivo principal promover a governança colaborativa e o compartilhamento de conhecimento, com foco no planejamento das ações conjuntas para 2026, em consonância com as políticas públicas nacionais e os parâmetros estratégicos do Sistema Sebrae.
Além de alinhar diretrizes e estratégias, o evento busca estreitar laços entre gestores municipais, secretários e demais representantes locais, criando um ambiente de cooperação. A ideia é estimular parcerias que movimentem o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, com foco na inclusão socioprodutiva e na valorização da agricultura familiar como caminhos para um crescimento mais justo e sustentável.
Considerado um marco para o fortalecimento da gestão pública em Rondônia, o Encontro Conexões para o Desenvolvimento Municipal é também um espaço de valorização das boas práticas municipais e de incentivo à inovação nas políticas locais.
Entre os participantes, estão prefeitos, vereadores, secretários municipais, agentes de desenvolvimento, coordenadores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Bolsa Família. Além de servidores e representantes do terceiro setor.
Todos com um objetivo em comum: fortalecer a economia local e impulsionar a inclusão socioprodutiva, valorizando especialmente a agricultura familiar e outras iniciativas que geram renda nos municípios.
Durante o evento, também serão apresentados produtos e metodologias criadas para apoiar a implementação de políticas públicas mais eficazes, reforçando o compromisso do Sebrae em Rondônia com o desenvolvimento equilibrado e participativo do estado.
