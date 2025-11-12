Publicada em 12/11/2025 às 14h55
Quando nos deparamos diante de uma notícia de um acidente envolvendo avião, ficamos estarrecidos, pois, de forma geral, muitas vidas são ceifadas. Sonhos destruídos, famílias desfeitas, sonhos interrompidos. Mas não nos damos conta de que, diariamente, um Boeing lotado de pessoas morre diariamente nas ruas, estradas e avenidas de nossas cidades e não nos damos conta. Isso nos leva a quase 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo.
Para lembrar esta data é realizado anualmente em todo o mundo, um dia de homenagens às vítimas do trânsito, celebrada no terceiro domingo de novembro (neste ano, no dia 16 de novembro). É o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito (WDoR). A data representa um reconhecimento público do impacto devastados das mortes e lesões causadas por sinistros de trânsito sobre as vítimas, suas famílias e comunidades.
A data foi criada em 1983 por Brigitte Chaudhry, fundadora da organização RoadPeace, em resposta à ausência de reconhecimento público para as vítimas de acidentes de trânsito que, diferentemente das vítimas de crimes, desastres ou guerras, não possuíam um dia específico dedicado à sua memória.
A iniciativa conquistou apoio internacional e, em 2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas, endossou oficialmente o Dia Mundial das Mortes no Trânsito, conclamando todos os Estados-membros e a comunidade internacional a observarem a data. O objetivo é destacar as consequências humanas, sociais e econômicas dos acidentes rodoviários e reforçar a responsabilidade compartilhada entre governos e cidadãos na prevenção de mortes e ferimentos no trânsito.
Lembramos que, diariamente, quase QUATRO MIL PESSOAS morrem e centenas de milhares ficam feridas em sinistros de trânsito no mundo. Estas não são mortes naturais. São violentas, repentinas e prematuras, provocando traumas profundos que afetam famílias, amigos e a comunidade inteira, com impactos emocionais e psicológicos sobre sobreviventes e familiares.
Diante desses números assustadores, o Observatório Nacional de Segurança Viárias (https://www.onsv.org.br/) desenvolveu uma campanha para divulgar a data. E neste ano a ênfase foi dada na seguinte temática: “ cada vítima é um futuro que não chegou a acontecer”, demonstrando que sonhos são interrompidos, que cientistas, professores, artistas, líderes mundiais perderam a vida no trânsito de forma prematura e em situações que poderiam ter sido evitadas com controle de velocidade, prudência nas ultrapassagens, por meio de uma revisão veicular, por não usar o celular enquanto dirige, por não beber antes de dirigir.
Em uma das peças publicitárias há o apelo para que o futuro não seja mais interrompido nas ruas, pois cada jovem que se perde é uma esperança que se apaga antes do tempo. E em outra finaliza o raciocínio da campanha e da lembrança da data: “mais que uma lembrança, a data nos faz refletir sobre os talentos e sonhos interrompidos. É um compromisso com aqueles que ainda tem um futuro a viver”.
Acredito que cada um que esteja lendo este artigo tenha uma lembrança de um ente querido, um artista, um líder, um esportista, uma personalidade que partiu prematuramente devido a sinistros de trânsito. Que usemos esta data para refletir em nossas atitudes no trânsito e sejamos mais responsáveis ao ter um veículo sob nossa responsabilidade. Afinal, cada atitude pode estar salvando um futuro. Reflitamos.
O Detran-RO irá realizar caminhada alusiva a data. O evento acontece a partir das 16h deste domingo (16) com saída da Escola Pública de Trânsito (Eptran) localizada na rua Benedito de Souza Brito, nº 273, bairro Industrial (em frente ao Hospital Infantil Cosme e Damião). O trajeto seguirá pela Av. Governador Jorge Teixeira e finalizará na Passarela do Espaço Alternativo, onde ocorrerão apresentações e ato solene em memória das vítimas de sinistros de trânsito.
