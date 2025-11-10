Rolim de Moura sediará o VI Encontro de Secretários, Técnicos e Viveiristas nos dias 18 e 19 de novembro

Publicada em 10/11/2025 às 14h33
Rolim de Moura será palco, nos dias 18 e 19 de novembro, do VI Encontro de Secretários, Técnicos e Viveiristas, um dos mais importantes eventos regionais voltados ao fortalecimento das ações de produção de mudas, manejo florestal, troca de experiências e aprimoramento das práticas ambientais em Rondônia. Com o lema “Colhendo sementes, construindo viveiros, plantando florestas”, a programação reunirá profissionais de diversos municípios e instituições parceiras com o objetivo de ampliar conhecimentos, alinhar estratégias e apresentar resultados do trabalho desenvolvido ao longo do ano.
A programação inicia na terça-feira, 18, com o credenciamento às 8h, seguido da abertura oficial e da apresentação dos dados situacionais do projeto. Durante o período da manhã, os participantes acompanharão ainda palestras sobre uso, permutas e prestação de contas de madeiras, além de orientações sobre boas práticas de organização, rotina dos viveiros e controle de doações. À tarde, o encontro será voltado para aulas práticas, tanto no Viveiro Semiaberto quanto no Viveiro Municipal, proporcionando aos participantes vivências técnicas aplicadas diretamente no campo.
No dia 19, quarta-feira, as atividades seguem com um momento especial de vivências no Viveiro Florestal, conduzidas pelo professor Cleverson Carvalho, doutor em Produção Vegetal. Os participantes irão compor uma mesa-redonda para debater desafios, avanços e perspectivas do trabalho de viveiristas e gestores ambientais na região, encerrando oficialmente o encontro ao meio-dia.
O evento é organizado pela CIMCERO, SEDAM e Governo de Rondônia, com apoio da prefeitura de Rolim de Moura e de diversas instituições, incluindo órgãos ambientais, universidades, cooperativas de crédito, associações e empresas parceiras.
Com uma programação técnica ampla e atividades práticas, o VI Encontro promete fortalecer ainda mais o trabalho de quem está na linha de frente da preservação ambiental, consolidando Rolim de Moura como referência regional no tema.
