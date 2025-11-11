Programa Cidadania Empresarial fortalece empreendedorismo com atendimentos gratuitos

Publicada em 11/11/2025 às 14h07
O governo de Rondônia promoveu em Vilhena, nos dias 30 e 31 de outubro, mais uma edição do programa Cidadania Empresarial, levando uma ampla programação voltada a empreendedores, produtores rurais e à comunidade. O evento, de iniciativa da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), reuniu uma rede de parceiros públicos e privados que ofereceram atendimentos gratuitos, palestras, orientações técnicas e serviços fiscais.
Durante a ação, empreendedores e produtores rurais receberam orientações contábeis, financeiras e de gestão, além de apoio para formalização e acesso a ferramentas digitais e linhas de crédito. Os empreendedores tiveram isenção das taxas da Junta Comercial e de contador, que somam cerca de R$ 1.200, representando uma economia significativa para quem desejou formalizar o próprio negócio. A população também pôde regularizar débitos, emitir certidões e esclarecer dúvidas fiscais, enquanto as atividades do Nota Legal Rondoniense promoveram educação fiscal e sorteio de brindes.
Na edição do programa em Vilhena, também houve o sorteio trimestral do programa Nota Legal, que distribuiu R$ 50 mil em prêmios — com quatro contemplações nos valores de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil — incentivando a cidadania tributária e o consumo consciente.
População também pôde regularizar débitos, emitir certidões e esclarecer dúvidas fiscais
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa fortalece o desenvolvimento econômico e a inclusão social. “Temos trabalhado para apoiar quem empreende, gerando oportunidades de crescimento, renda e empregos. Rondônia avança porque valoriza o trabalho e a dedicação de sua gente”, salientou.
PARCERIAS
A 7° edição do Cidadania Empresarial em Vilhena contou com a parceria da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Associação Comercial Empresarial de Vilhena (ACIV), Câmara de Dirigentes Lojistas de Vilhena (CDL), Conselho Regional de Economia da 24ª Região/RO (Corecon-RO), Conselho Regional de Administração de Rondônia (CRA-RO), Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia (CRC-RO), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de Rondônia (Emater-RO), Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RO), Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (Facer), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio-RO), Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe-RO), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e pequenas Empresas (Sebrae) e uma cooperativa de crédito.
O secretário de Estado de Finanças, Luís Fernando Pereira da Silva, destacou a importância das parcerias que fortalecem o ambiente de negócios em Rondônia. “Com o apoio dos parceiros, estamos facilitando a formalização e o acesso ao crédito, criando condições para que pequenos empreendedores e produtores cresçam de forma sustentável.”
EMPREENDEDORES CELEBRAM CONQUISTAS
A edição foi marcada por histórias inspiradoras de empreendedores locais que deram o primeiro passo para a formalização de seus negócios. Entre eles, Rithiele Zequi, advogada e seu irmão Matheus Zequi, contador, que aproveitaram o evento para abrir uma empresa. “É um sentimento de conquista, porque é o primeiro passo para iniciarmos nossas atividades profissionais de forma legalizada. Vale muito a pena participar — incentivo todos que têm receio a dar esse primeiro passo e formalizar sua empresa”, afirmou Rithiele. Para Matheus Zequi, a experiência representa uma virada de chave. “É prazeroso, porque é uma conquista que levamos para a vida. Aqui encontramos as pessoas certas para nos orientar, com vários serviços gratuitos e acessíveis para quem quer empreender”, disse.
Durante o Painel Empreendedor, o casal Josiane e Alexandre Gonçalves, do ramo alimentício, compartilhou sua trajetória de crescimento com o apoio do programa. “Estamos crescendo porque aprendemos a fazer tudo da forma correta. O Cidadania Empresarial nos mostrou que empreender com responsabilidade traz resultados reais e sustentáveis”, destacaram.
PRÓXIMAS EDIÇÕES EM 2026
A gerente do programa Cidadania Empresarial, Camila Arnuti, destacou o sucesso da edição em Vilhena e anunciou novos planos para o próximo ano. “Estamos muito felizes com os resultados desta edição. Atendemos diversos empreendedores com orientações financeiras, de gestão e formalização — muitos já saíram daqui com o CNPJ aberto e prontos para crescer. Tivemos mais de 300 formalizações em 2025 com uma estimativa de 45 milhões em movimentação econômica. Em 2026, planejamos realizar pelo menos três novas edições, na Capital e no interior, ampliando ainda mais o alcance do programa e contribuindo para o desenvolvimento de Rondônia.”
Empreendedores rondonienses que desejem ter mais informações sobre a ação podem acessar o site do programa e entender os benefícios da formalização, além de ter acesso à cursos, capacitação e muito mais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!