Produtoras de Rondônia vencem 1º e 2º lugares no maior concurso de café do Brasil

Mais uma vitória rondoniense marcou a premiação da 8ª edição do Concurso Nacional Florada Premiada, realizado durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG). Rondônia brilhou no pódio, comprovando a excelência e a qualidade superior de seus grãos, com as produtoras Ângela Maria Coutinho, do município de Seringueiras e Fabiana Souza Leal, de Espigão do Oeste, conquistando, respectivamente, o 1º e 2º lugar da competição.
A vitória representa um marco histórico que não apenas celebra a qualidade do café rondoniense, mas também reforça o protagonismo feminino na cafeicultura nacional. Ao garantirem as duas primeiras posições, superando cafeicultoras de todo o país, Ângela e Fabiana colocam o nome de Rondônia no mais alto patamar da produção de cafés especiais. A terceira colocação ficou com uma produtora do Espírito Santo, outro estado tradicional no setor.
“O que celebramos com este resultado do 'Florada Premiada' não é sorte, mas sim a colheita do que plantamos, com políticas públicas sérias e investimentos contínuos realizados pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e Agência de Defesa Agrosilvopastoril (Idaron), pontuou o governador de Rondônia Marcos Rocha.
O governador Marcos Rocha ressaltou o compromisso do governo do estado ao investir em programas como o 'Plante Mais', entrega de equipamentos e implementos para cafeicultura do estado, a realização da 2ª edição da Feira Robustas Amazônicas e premiação do 10º Concafé, e também em assistência técnica qualificada e na modernização da nossa infraestrutura. “Estamos garantindo que o Robusta Amazônico continue a ser o motor da nossa economia. Nossas conquistas, como este pódio, são a prova de que estamos no caminho certo para consolidar Rondônia como a nova fronteira global do café especial, gerando mais renda, emprego e orgulho para cada família rondoniense", salientou.
MULHERES NO CAFÉ
O Concurso Florada Premiada, conhecido por valorizar o trabalho das mulheres produtoras rurais e incentivar a qualidade, serve como vitrine para o mercado global. Com essa conquista, os cafés dos municípios de Seringueiras e Espigão do Oeste ganham destaque e abrem portas para a valorização e, consequentemente, para o aumento da rentabilidade nas propriedades.
Mais do que troféus e reconhecimento, essa premiação é um símbolo da transformação que a dedicação e o aprimoramento técnico têm gerado no campo em Rondônia. As cafeicultoras demonstram que a inovação e o cuidado com cada etapa da produção resultam em um produto de sabor inigualável, capaz de competir e vencer em âmbito nacional.
Segundo o secretário de agricultura, Luiz Paulo, o feito de Ângela e Fabiana é uma grande inspiração para toda a cadeia produtiva do estado. “Ele motiva outras mulheres a investirem na qualidade, na sustentabilidade e no empreendedorismo rural, reafirmando o potencial da cafeicultura de Rondônia como motor de desenvolvimento econômico e social”, destacou.
RONDÔNIA EM 2024
Em 2024, a SIC consagrou as produtoras de Rondônia campeãs nos três primeiros lugares. O sucesso da participação foi coroado com a conquista total do pódio no pódio, onde as produtoras rondonienses Suely da Graça Rezende, Josiele Rodrigues Werneck e Angélica Alexandrino Nicolas garantiram, respectivamente, o 1º, 2º e 3º lugares, validando a excelência da cafeicultura de Rondônia no cenário nacional e internacional.
