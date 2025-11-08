Produtora de Seringueiras conquista 2º lugar no Coffee Of The Year 2025

Publicada em 08/11/2025 às 08h33
A produtora Angélica Alexandrino Nicola, de Seringueiras (RO), alcançou um feito histórico ao conquistar o segundo lugar no Coffee Of The Year 2025, uma das mais importantes premiações do café brasileiro. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (7), durante a Semana Internacional do Café (SIC), realizada em Belo Horizonte (MG).
Criado em 2012, o Coffee Of The Year tem o objetivo de reunir os melhores cafés do país e eleger os grandes destaques do ano, incentivando o desenvolvimento da produção nacional e a valorização de novas origens. Milhares de produtores enviam amostras que passam pela avaliação de especialistas licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI), entre Q-Graders e R-Graders, que analisam aroma, sabor e qualidade dos grãos.
As 180 melhores amostras — sendo 150 de arábica e 30 de canéfora (robusta) — foram degustadas por profissionais e compradores nas tradicionais Salas de Cupping da feira.
Rondônia brilha também no Florada Premiada
Além do reconhecimento no Coffee Of The Year, Rondônia garantiu presença de destaque no Florada Premiada, concurso que valoriza o trabalho de mulheres na produção de cafés especiais.
Na categoria canéfora, o estado levou as duas primeiras colocações:
1º lugar: Ângela Maria Coutinho Pessoa, de Seringueiras (RO)
2º lugar: Fabiana Souza Leal Sanabria, de Espigão D'Oeste (RO)
O Florada Premiada tem se consolidado como uma das principais iniciativas de incentivo à cafeicultura feminina no país. Rondônia, que já é referência no robusta amazônico, segue ampliando sua visibilidade nacional e internacional, com cafés reconhecidos pela qualidade, intensidade de sabor e práticas sustentáveis de cultivo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!