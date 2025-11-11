PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (11) chuvosa e com trovoadas no Norte

Publicada em 11/11/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (11), indica céu com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas para quase toda a região. Há previsão de pancadas de chuva com trovoadas na porção sul da região, com chance de granizo no Tocantins.
A previsão é de muitas nuvens e chuvas para quase toda a região já pela manhã, exceto no no litoral nordeste do Amapá e do Pará. No Acre, Rondônia, centro-sul do Tocantins, oeste e sul do Amazonas, as chuvas devem começar o dia mais intensas e com possibilidade de trovoadas. Há, também, possibilidade de queda de granizo no centro-sul do Tocantins, incluindo Palmas.
À tarde, as pancadas de chuvas com trovoadas tomam toda a região, mas sem possibilidade de queda de granizo. As condições devem se manter até a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para todo o estado do Acre, Rondônia e Tocantins, além das partes centro-sul do Amazonas e do Pará. Também há aviso de perigo potencial de tempestades em quase todo o estado do Tocantins — exceto pelo extremo-norte — e no extremo-sudeste do Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Belém, Palmas e Macapá. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
