PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (10) chuvosa e de muitas nuvens no Norte

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (10), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva para quase toda a região. Somente o estado do Amapá e o nordeste do Pará devem escapar às precipitações, com um céu de muitas nuvens nos dois estados.
Além das pancadas de chuva, o oeste de Roraima, o nordeste de Rondônia, o centro-sul do Pará e a faixa centro-sul e centro-norte do Amazonas devem receber trovoadas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém, Macapá e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C, também em Belém e Macapá. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
