PREVISÃO DO TEMPO: sábado (1°) com pancadas de chuva no Norte

Publicada em 01/11/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (1°), indica pancadas de chuva.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de chuvas intensas em quase todo Amazonas, de São Gabriel da Cachoeira a Apuí, no extremo oeste de Roraima, no município de Iracema, em grande parte de Rondônia, no oeste de Tocantins, em Araguaína e no sul do Pará, em Altamira.
A manhã é marcada por pancadas de chuvas isoladas em quase todos os sete estados nortistas, exceto no Amazonas, em que predominam pancadas com trovoadas isoladas.
Durante a tarde, as pancadas acompanhadas de trovoadas avançam e atingem quase todos os estados, exceto o Amapá, o norte paraense e a capital Belém, onde está previsto céu com muitas e poucas nuvens.
À noite, as pancadas de chuvas persistem, enquanto chuvas isoladas atingem o norte do Pará e Laranjal do Jari, no Amapá. No restante do território amapaense e no litoral do Pará, seguem poucas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
