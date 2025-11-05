PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (5) chuvosa e com trovoadas no Norte
Por Henrique Fregonasse
Publicada em 05/11/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (5), indica céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas isoladas para quase toda a região. Somente os estados do Amapá e de Roraima devem escapar às precipitações, mas ainda com um céu de muitas nuvens.

A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas já pela manhã nos estados do Amazonas, Acre e Rondônia, na parte sul do Pará e em quase todo o Tocantins — à exceção dos extremos-norte e leste do estado.

À tarde, as chuvas recuam no Pará, ficando restritas ao extremo sudeste, e no noroeste do Amazonas. As condições se repetem à noite, com recuo um pouco maior das chuvas no nordeste do Amazonas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para todo o estado do Amazonas, de Rondônia e de Roraima, para o centro-sul do Tocantins e para a metade sul do Pará. 

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 37°C, em Boa Vista e Macapá. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

