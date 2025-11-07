PREVISÃO DO TEMPO: Norte do país tem alerta de chuvas intensas nesta sexta-feira (7)

Publicada em 07/11/2025 às 07h50
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para parte da Região Norte nesta sexta-feira (7). O aviso abrange os estados do Pará, Tocantins, Amazonas e Roraima.
No Pará, as precipitações devem se concentrar nas regiões sudeste e sudoeste, afetando principalmente os municípios de São Félix do Xingu, Altamira, Santa Maria das Barreiras e Placas.
Em Tocantins, a previsão é de chuva ao longo de todo o dia em praticamente todo o estado.
No Amazonas, as chuvas se concentram na região de Parintins, enquanto em Roraima as precipitações atingem os municípios de Rorainópolis, Uiramutã e Amajari.
Já no Acre, Rondônia e Amapá, o dia deve permanecer claro e sem registro de chuvas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
