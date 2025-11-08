Tempo

PREVISÃO DO TEMPO: Norte com fortes chuvas neste sábado (8)

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Manaus. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Porto Velho, Manaus, Macapá e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%.