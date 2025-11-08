PREVISÃO DO TEMPO: Norte com fortes chuvas neste sábado (8)

Publicada em 08/11/2025 às 08h00
A previsão do tempo para este sábado (8) na Região Norte é de manhã com sol entre nuvens em Roraima, Amapá e nordeste do Pará. Pancadas isoladas são esperadas no oeste e sul da região, especialmente no Acre. Rondônia, sul do Amazonas e do Pará. Sem previsão de chuvas em Tocantins.
À tarde, as fortes chuvas acompanhadas por trovoadas se espalham por grande parte do Amazonas, Rondônia e Acre, alcançando o centro-sul do Pará e áreas do Tocantins. No litoral do Pará e no Amapá, há variação entre chuvas leves e sol.
Durante a noite, as pancadas de chuva atingem o Amazonas, Rondônia, Acre, sul/sudeste do Pará e Tocantins. O mesmo é esperado no litoral do Pará e Amapá. Já em Roraima, a previsão é de céu parcialmente nublado.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Manaus. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Porto Velho, Manaus, Macapá e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
