PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens com pancadas de chuva nesta quarta-feira (12) no Norte

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (12), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de chuvas intensas, no período da manhã, em todo estado do Amazonas, o norte do Acre, em Feijó, boa parte de Rondônia e o sul de Roraima, em Iracema. A mesma condição afeta do centro ao sul do Pará, de Oriximiná a Redenção, e ao oeste do Tocantins.
A manhã é marcada por pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas por todas extensão do Acre e do Amazonas, em grande parte de Roraima, como na capital Boa Vista, o oeste do Tocantins, e o norte de Rondônia, em Porto Velho. Muitas nuvens com possibilidade de chuva atingem o restante da região, exceto no norte do Pará e sudeste do Amapá, em Almeirim e Porto Grande, respectivamente.
Durante a tarde, as pancadas seguem nos mesmos territórios, avançando e ocupando todo estado de Roraima e Rondônia e em Santarém no Pará. No Tocantins, as pancadas enfraquecem com a predominância de chuvas isoladas no estado. A estimativa para o norte paraense é de muitas nuvens, enquanto Belém segue com chuvas isoladas, como também em Macapá, capital do Amapá.
À noite, as mesmas condições do período da tarde se repetem.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
