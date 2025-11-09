PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens com chuvas neste domingo (9) no Norte

Publicada em 09/11/2025 às 09h15
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste domingo (9), indica céu com muitas nuvens e chuvas ao longo do dia.
O dia é de poucas e muitas nuvens no norte do Pará, na capital, Belém, e em Santarém, em todo o Amapá, e no norte de Roraima, como também na capital, Boa Vista. A mesma condição se repete no extremo leste do Amazonas, em Parintins, e no Bico do Papagaio, no Tocantins.
A possibilidade de chuvas isoladas atinge quase todo estado de Rondônia, da região central ao sul, de Buritis a Pimenteiras do Oeste. Pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas afetam o Acre, Amazonas, o sul de Roraima, Pará e Tocantins, em municípios como Rorainópolis, Altamira e Gurupi, respectivamente. O mesmo atinge o norte de Rondônia, como a capital, Porto Velho.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 37°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
