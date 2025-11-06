PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens com chuvas nesta quinta-feira (6) no Norte

Publicada em 06/11/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (6), indica céu com muitas nuvens e chuvas ao longo do dia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de chuvas intensas, no período da manhã, do noroeste ao sul do Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira a Apuí, em todo Acre e em Rondônia, como também em alguns municípios de Tocantins, em Campos Lindos e Talismã. O Inmet adverte sobre perigo potencial de tempestade no sudeste tocantinense, em Almas.
A manhã é marcada por pancadas de chuvas em todo Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e em grande parte da extensão do Pará, do sul ao Baixo Amazonas. A condição se repete em alguns municípios do Tocantins, em Arapoema e Lagoa da Confusão. O dia começa com o céu com muitas nuvens no norte paraense e no Amapá. Pancadas com trovoadas isoladas atingem as proximidades de Manaus, no Amazonas, em Rorainópolis, em Roraima, e quase todo Tocantins.
Durante a tarde, as pancadas de chuva com trovoadas se concentram ao norte – de São Gabriel da Cachoeira a Manaus, no Amazonas, em Roraima, no Amapá, e de Oriximiná a Bragança, no Pará, – e sul da região, em todo Acre e no sul do Rondônia, Tocantins, e Amazonas, de Atalaia do Norte a Lábrea. O restante da região segue com muitas nuvens.
À noite, as pancadas de chuva se acumulam em todo Tocantins, exceto no Bico do Papagaio, que anoitece com a possibilidade de chuvas isoladas. A mesma situação afeta os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e o sul do Pará. O restante dos territórios segue com muitas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 37°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
