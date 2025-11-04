PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade predomina no Norte nesta terça-feira (4)

Publicada em 04/11/2025 às 07h50
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quatro estados da Região Norte nesta terça-feira (4): Acre, Amazonas, Rondônia e Pará.
No Acre, a previsão é de tempo instável, com chuva ocorrendo de forma persistente em todo o estado. Municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira devem registrar pancadas a qualquer hora do dia.
No Amazonas, o tempo segue carregado, com precipitações abrangendo todas as regiões. As chuvas devem ser mais intensas no centro-sul e oeste do estado, incluindo cidades como Manaus, Coari e Lábrea.
Em Rondônia, a previsão também é de chuva ao longo do dia em praticamente todo o território. No Pará, as chuvas atingem principalmente as regiões sudoeste e sudeste do estado, com destaque para municípios como São Félix do Xingu, Novo Progresso, Trairão e Altamira.
No Tocantins, as precipitações também ganham força ao longo do dia. Os maiores acumulados devem se concentrar em cidades como Conceição do Tocantins, Lagoa da Confusão, Porto Alegre do Tocantins e Nova Olinda.
Já em Roraima e Amapá, o tempo permanece estável. O sol predomina durante o dia, e não há previsão de chuva para Boa Vista e Macapá.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Palmas e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!