Prefeitura participa de ação solidária da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Canutama

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDC), prestou apoio à 34ª Missão Solidária promovida pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O evento aconteceu no último sábado (8), das 8h às 16h, na Escola Aldenora Amorim, na BR-319, sentido Humaitá (AM), comunidade de Canutama, e contou com a participação de outros parceiros.
“A ação, de caráter social e humanitário, teve como objetivo atender comunidades em situação de vulnerabilidade, por meio da distribuição de caixas de hipoclorito e kits de higiene. A iniciativa reforça o compromisso da Defesa Civil e da gestão municipal com atividades de promoção do bem-estar coletivo, prevenção e apoio às populações que mais necessitam, conforme a orientação do prefeito Léo Moraes”, disse o titular da SMDC, Marcos Berti.
No total, a Defesa Civil distribuiu 150 kits de limpeza e 150 caixas de hipoclorito de sódio, cada uma contendo 50 frascos, o suficiente para atender às famílias contempladas pelo período de três meses.
“Na ocasião, também aproveitamos a oportunidade para verificar in loco outras demandas dos moradores da comunidade, inclusive das etinias indígenas que vivem na região e também foram atendidos pelos serviços ofertados durante o evento”, acrescentou.
OUTROS SERVIÇOS
Na área de saúde foram realizados atendimentos médicos e psicológicos, atendimentos com fisioterapeuta e assistente social, higiene bucal, aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial e teste de glicemia, entre outros.
Também houve consulta e expedição da 1ª e 2ª via do CPF, expedição da Carteira Municipal da Pessoa com Espectro Autista, Carteira do Idoso, serviços do Cadastro único, orientações sobre aposentadoria, salário-maternidade, Benefício de Assistência por Incapacidade Temporária, palestra sobre Previdência Social, cortes de cabelos, orientações jurídicas, ‘escovódromo’ e brincadeiras para as crianças, entre outras atividades.
Além da Prefeitura, a ação contou com a parceria do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Correios, Centro Universitário São Lucas e Centro de referência de Assistência Social (Cras).
