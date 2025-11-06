Prefeitura leva livro “Mapinguari” a crianças em tratamento e reforça educação ambiental

Publicada em 06/11/2025 às 12h02
A leitura é refúgio, afeto e conhecimento. Na infância, ela impulsiona o desenvolvimento intelectual, estimula a imaginação e amplia o vocabulário. Com esse propósito, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), firmou parceria com o professor, autor e artivista Rodrigo Pedro Casteleira para distribuir exemplares do livro “Mapinguari” a crianças em atendimento hospitalar.
A ação alcança o Hospital Infantil Cosme e Damião, o Hospital do Amor e também o Instituto Médico Legal (IML), que realiza trabalho de acolhimento a crianças em situação de vulnerabilidade. O objetivo é transformar a leitura em gesto de cuidado, cultura e cidadania ambiental aproximando a Amazônia do cotidiano das crianças por meio das lendas, cores e personagens da obra.
A diretora do Hospital Infantil Cosme e Damião, Fransciane de Sousa, explica que iniciativas culturais ajudam no bem-estar durante o tratamento. “Toda prática cultural dentro do hospital traz alívio e acalento, reduz a ansiedade e otimiza o tempo. Com livros ilustrados e cheios de cores, as crianças imaginam cenários como a floresta e compartilham as histórias entre si, principalmente na brinquedoteca. Isso estimula a criatividade e a socialização dos nossos pequenos”, afirma.
Para Joana Aurélia, diretora de Gestão e Políticas Públicas Ambientais da Sema, a parceria entre Prefeitura, autor e unidades de saúde reforça um compromisso central: formar consciência ambiental desde cedo, inclusive em contextos de maior fragilidade. “Unimos cultura, meio ambiente e sustentabilidade para levar educação ambiental a quem mais precisa, de maneira sensível e acessível”, resume.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel, destaca o poder transformador da literatura. “Levar o ‘Mapinguari’ às crianças hospitalizadas é lembrar que a educação ambiental também cura. A literatura desperta a imaginação, alivia o sofrimento e reconecta as pessoas ao que há de mais essencial: o sentimento de pertencimento à natureza e à Amazônia”.
Financiado pelo Edital nº 3/2024/SEJUCEL-SIEC - Lei Paulo Gustavo, na categoria Produção Literária para escritores não estreantes com obras inéditas, o livro foi ilustrado pelo artista visual João Silva e apresenta a figura mítica do Mapinguari, protetor das florestas amazônicas. A narrativa combina fantasia e consciência ecológica, convidando o leitor a refletir sobre a importância da natureza e de uma convivência harmoniosa com o meio ambiente.
