Prefeitura instala novos playgrounds em todas as praças do município e no distrito Tarilândia

Publicada em 06/11/2025 às 16h42
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer - Semecelt, concluiu nesta quinta-feira (06) a instalação de mais dois playgrounds em áreas de convivência do município: um na praça do bairro Jardim Primavera e outro no Parque da Baixada.
De acordo com o prefeito Jeverson Lima, todas as praças da cidade passaram a contar com parques infantis completos, equipados com escorregadores, rede de escalada e passarela coberta.
Os novos playgrounds foram adquiridos com recursos próprios do município e instalados nos bairros Savana, Jardim Primavera, Jardim dos Estados, Praça Dom Pedro I e também na praça do distrito de Tarilândia. “As praças equipadas com os novos parques se tornam espaços de encontro para as famílias, proporcionando mais diversão, integração e qualidade de vida no dia a dia de todos”, destacou o prefeito.
