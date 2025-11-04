Prefeitura inaugurou um espaço exclusivo para atendimento aos trabalhadores da Prefeitura dentro da Semad

Publicada em 04/11/2025 às 14h44
Em apenas 10 meses, a nova gestão da Prefeitura de Porto Velho já fez grandes transformações na cidade, com a entrega de diversos serviços que proporcionam mais desenvolvimento e qualidade de vida às pessoas. Os trabalhos vão desde melhorias na saúde, educação, limpeza urbana, infraestrutura, transporte, inclusão, bem-estar animal e muitos outros.
“Temos obras, projetos, iniciativas e políticas públicas acontecendo em todos os cantos da nossa cidade. Vamos transformar a nossa Porto Velho com ajuda de toda a população. A nossa meta é fazer muito mais em quatro anos para garantir o bem-estar de todos e valorizar nossa gente e nossa terra”, comentou o prefeito Léo Moraes.
No bairro Mariana, por exemplo, foi inaugurada a nova instalação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Betinho. O investimento foi da ordem de R$ 900 mil, sendo R$ 500 mil de recursos próprios e R$ 400 mil de parceria com o governo de Rondônia.
Com uma estrutura que oferece mais conforto, dignidade e respeito às pessoas, no local são atendidas cerca de 100 pessoas por dia, entre beneficiários do Bolsa Família, BPC, cesta básica, auxílio-natalidade e auxílio-funeral, entre outros.
Em menos de 30 dias de gestão, foi iniciada, concluída e entregue a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Dona Cotinha, localizado na zona Sul da cidade. As melhorias incluíram ampliação e readequação da recepção, pintura, reforma dos banheiros, reparos na rede de esgoto e na iluminação, reforma das calçadas, climatização, mobiliários novos e salas adequadas para atendimentos individualizados pela psicóloga e assistente social.
O valor do investimento ficaria em torno de R$ 50 mil, mas a Prefeitura contou com a ajuda de parceiros e nem precisou gastar recursos próprios. No local são realizados cerca de 200 atendimentos diários com os serviços Cadastro Único, Mamãe Cheguei, Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outras ações.
PRAÇAS
Por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), a Prefeitura revitalizou a histórica Praça Jonathas Pedrosa, a primeira construída em Porto Velho, no centro da cidade. Ganhou iluminação de LED e agora também contribui para a melhoria da estética (embelezamento) da região central da capital rondoniense.
Além desta, houve investimentos nas Praças Bagdá, no bairro Panair; Francisco Holanda, no bairro Cidade Nova; Vitor Emanuel, no Costa e Silva e Marise Castiel, no Alphaville.
O mesmo aconteceu com a Praça Marise Castiel, que atende diversos bairros da região Norte da cidade. O espaço conta com campo de futebol society, quadra poliesportiva, quadra de areia, pista de skate, pista de caminhada, espaço para treinamento ao ar livre, pergolados, bancos com mesas de xadrez e mesas de piquenique, entre outros equipamentos, além de iluminação em LED.
A Praça Vitor Emanuel estava tomada pela sujeira. Após a reforma, conta com academia ao ar livre, pista de caminhada, bancos e brinquedos. As demais receberam grama sintética, modernos playgrounds, pintura, lixeiras e iluminação LED.
QUADRA ESPORTIVA
Ainda em se tratando de espaço de lazer, a Prefeitura construiu um quadra de grama sintética, inaugurada no último dia 21 de outubro, no residencial Morar Melhor, zona Sul da cidade. A estrutura é o único espaço de esporte e lazer para crianças e jovens que moram no residencial.
A obra teve investimento de R$ 700 mil, sendo R$ 500 mil oriundos de emenda parlamentar do então deputado federal Léo Moraes e outros R$ 274.664,62 de recursos próprios do município.
UNIDADES DE SAÚDE
Depois de mais de uma década de espera (13 anos), o prefeito Léo Moraes, em mais uma demonstração de cuidado com a população logo nos primeiros meses do seu mandato, entregou a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Três Marias, no setor Leste.
Foi necessário o investimento de R$ 2.989.697,88, recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para concluir a tão sonhada obra. A estrutura é composta de quatro consultórios clínicos, dois de odontologia, consultórios de ginecologia e enfermagem, além de farmácia e sala de nebulização, dentre outros setores. A equipe de 50 profissionais vai atender cerca de 16 mil pessoas.
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Amorim de Matos, na zona Sul da cidade, é outra que estava com os atendimentos paralisados e foi reativada pelo prefeito Léo Moraes, demonstrando o seu comprometimento com a saúde pública e o bem-estar das pessoas que mais precisam.
Junto com a Unidade de Saúde da Família do bairro Caladinho, que foi transferida para o mesmo prédio, cerca de 25 mil usuários do SUS receberão atendimentos com mais celeridade, dignidade e respeito no local.
VILA TEOTÔNIO
Com um investimento de R$ 345.022,82, após dois meses e meio de obras, a gestão municipal também entregou a Unidade de Saúde Vila Teotônio à população, que teve a sua estrutura totalmente revitalizada.
Foi realizada a substituição de todo telhado e forro, substituição das centrais de ar-condicionado e de toda rede elétrica, além de conserto de trincas e fissuras, entre outras melhorias. Com isso, a Prefeitura proporciona mais conforto à equipe de profissionais e melhor qualidade no atendimento aos moradores da localidade.
ESTACIONAMENTO
Com a retirada do canteiro central ao lado do Porto Velho Shopping, a Prefeitura, conforme planejamento da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), abriu mais vagas para estacionamento, melhorou o fluxo de veículos e, consequentemente, mais segurança aos pedestres no local.
Antes da obra, eram constantes os congestionamentos e os transtornos para quem circulava pela via, especialmente os condutores em busca de vagas para estacionar. Os frequentadores aprovaram a ideia e elogiaram a ação do prefeito Léo Moraes.
CLÍNICA VETERINÁRIA
Outro feito inédito e uma das conquistas mais recentes da atual gestão municipal, com foco no bem-estar animal e na saúde das pessoas, foi a inauguração da primeira Clínica Veterinária para atendimentos gratuitos em Porto Velho.
Instalada no mesmo espaço do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a clínica conta com diversos equipamentos, como canis de internação, aparelho de raio-x, instrumentos para castração e mesa cirúrgica.
Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), a clínica atende (gratuitamente) os animais sob os cuidados de protetores independentes, famílias de baixa renda e animais em situação de rua.
VALORIZAÇÃO
No âmbito administrativo, em demonstração de respeito e valorização ao servidor público municipal, a Prefeitura inaugurou um espaço exclusivo para atendimento aos trabalhadores da Prefeitura dentro da Secretaria Municipal de Administração (Semad). Com isso, implantou uma nova forma de acolher que precisa de atendimento no local.
Agora os servidores contam com um ambiente mais moderno, estruturado e aconchegante, que proporciona mais agilidade e conforto no atendimento.
O espaço foi cuidadosamente projetado para receber com mais dignidade os trabalhadores que procuram a Semad para solicitar licenças administrativas, iniciar processos pra usufruir de gratificações, tirar dúvidas ou qualquer outra demanda relacionada à sua vida funcional.
