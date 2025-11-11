Prefeitura e Senai abrem inscrições para cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial 2026

Publicada em 11/11/2025 às 15h53
A Prefeitura de Porto Velho, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), informa que estão abertas as inscrições para o Curso de Aprendizagem Industrial 2026. A iniciativa tem como objetivo promover a qualificação profissional de jovens e adultos, ampliando o acesso à formação técnica e às oportunidades no mercado de trabalho.
Os cursos são gratuitos e têm duração variável, conforme a área escolhida. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de novembro de 2025, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, na aba Inscrições do portal do Senai.
Cada candidato pode se inscrever em apenas um curso, e deve atender integralmente aos requisitos exigidos para concorrer à vaga.
CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO
Ter idade entre 14 e 23 anos e 11 meses;
Estar cursando, no mínimo, a 2º ano do Ensino Médio ou já ter concluído essa etapa (Regular ou EJA);
Cumprir o número mínimo de alunos por turma: 30 a 35 vagas para cursos presenciais e 50 a 70 vagas para turmas EAD;
A seleção será feita conforme a ordem cronológica das inscrições.
CURSOS DISPONÍVEIS
Aprendizagem Básica (presencial – 400 horas)
Mecânico de veículos leves
Montador e reparador de computadores
Pedreiro
Confeiteiro
Eletricista industrial
Eletricista de instalações prediais
Assistente administrativo
Auxiliar de operações de logística
Desenhista técnico em edificações
Eletricista de automóveis
Mecânico de motocicletas
Aprendizagem Técnica (presencial e EAD)
Técnico em Eletrotécnica – presencial (1.200h)
Técnico em Eletromecânica – presencial (1.440h)
Técnico em Eletrotécnica – EAD (1.200h)
Técnico em Eletromecânica – EAD (1.440h)
Técnico em Informática para Internet – EAD (1.000h)
Técnico em Internet das Coisas (IoT) – EAD (1.300h)
Técnico em Logística – EAD (960h).
As formações oferecidas abrangem diferentes áreas da indústria e dos serviços, com foco na prática profissional e na empregabilidade.
As inscrições podem ser feitas neste link
