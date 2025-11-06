Prefeitura de Porto Velho reforça rede de saúde com entrega de ambulancha e desfibriladores para comunidades rurais e ribeirinhas

Publicada em 06/11/2025 às 11h32
A Prefeitura de Porto Velho realiza, no próximo dia 10 de novembro, a entrega de uma nova ambulancha e dez Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), em cerimônia que acontece às 9h, no Prédio do Relógio, sede do Executivo Municipal. A ação integra as políticas de fortalecimento da saúde pública, com foco na ampliação do atendimento de urgência e emergência nas regiões mais afastadas do município.
A ambulancha, avaliada em R$ 285 mil, será destinada ao distrito de Nazaré, garantindo o transporte rápido e seguro de pacientes em situações críticas, especialmente nas comunidades ribeirinhas de difícil acesso por via terrestre. O investimento é fruto de emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves.
Já os dez desfibriladores, com investimento total de R$ 49.900,00, foram adquiridos por meio de emenda da deputada estadual Cláudia de Jesus. Os equipamentos serão distribuídos para as seguintes unidades de saúde da zona rural: USF Abunã, USF Vista Alegre do Abunã, USF Nova Califórnia, USF José Gomes Ferreira, USF Aliança, USF Rio Pardo, USF Benjamim Silva, USF Maria Nobre da Silva, USF São Carlos e USF Palmares.
Os novos equipamentos fortalecem a rede municipal de saúde, garantindo maior capacidade de resposta em casos de urgência e emergência, com impacto direto na redução da mortalidade por eventos cardíacos nas áreas rurais e ribeirinhas.
O prefeito Léo Moraes destacou que o investimento é resultado da parceria institucional e do compromisso conjunto em levar mais qualidade de vida à população. “Essas entregas mostram que o trabalho em parceria dá resultado. Com o apoio, conseguimos ampliar a estrutura de saúde nas regiões mais distantes, garantindo que o atendimento chegue com qualidade e rapidez a quem mais precisa”, afirmou o prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, ressaltou a importância da descentralização dos serviços e da modernização dos equipamentos. “A ambulancha representa segurança para os pacientes ribeirinhos e agilidade nas remoções. Já os desfibriladores reforçam o atendimento básico nas unidades rurais, salvando vidas em situações de emergência. É mais um passo na consolidação de uma saúde pública forte e acessível em todo o município”, destacou o secretário.
Serviço:
Evento: Entrega de Ambulancha e Equipamentos de Saúde
Data: 10 de novembro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 9h
Local: Prédio do Relógio – Avenida Sete de Setembro, 237, Centro
