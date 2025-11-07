Prefeitura de Porto Velho realiza serviço de tapa-buracos em União Bandeirantes com aplicação de 100 toneladas de asfalto

Publicada em 07/11/2025 às 11h28
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue avançando com os serviços de manutenção nos distritos. Desta vez, as equipes estão em União Bandeirantes, executando o trabalho de tapa-buracos nas principais vias da localidade.
Ao todo, são utilizadas cerca de 100 toneladas de massa asfáltica durante os cinco dias de serviço, garantindo mais segurança e conforto para quem trafega diariamente pela região. O objetivo é melhorar a trafegabilidade, facilitar o deslocamento da população e contribuir para o desenvolvimento do distrito.
As ações de tapa-buraco são parte do cronograma de manutenção permanente da Prefeitura, que busca atender tanto a zona urbana quanto as comunidades mais afastadas da capital.
Mauro Aparecido agradece o serviço que a prefeitura está fazendo em União Bandeirantes
Em União Bandeirantes, o trabalho tem sido recebido com satisfação pelos moradores, que reconhecem a importância dos investimentos em infraestrutura. “O serviço que estão fazendo aqui está muito bom. Todo serviço que vem para o nosso bem é bem-vindo, né? Ainda mais pra gente aqui do distrito”, diz Mauro Aparecido de Lima, morador de União Bandeirantes há 20 anos.
Com o serviço sendo feito em União Bandeirantes, a Prefeitura reforça o compromisso de manter as vias em boas condições de tráfego, garantindo mais qualidade de vida à população e fortalecendo o desenvolvimento dos distritos que fazem parte de Porto Velho.
