Prefeitura de Porto Velho realiza I Workshop de Comunicação para fortalecer práticas e integrar servidores

A Prefeitura de Porto Velho promoveu, nos dias 7 e 8 de novembro, o I Workshop de Comunicação, uma capacitação voltada para os servidores que atuam na área de comunicação, tanto da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) quanto das demais secretarias. O evento teve como objetivo fortalecer as práticas profissionais, promover integração entre as equipes e valorizar a comunicação pública como ferramenta de aproximação com a população.
A programação abordou temas como captura de imagem, edição criativa, boas práticas nas redes institucionais, inteligência artificial aplicada à comunicação, além de acessibilidade em mídias digitais e desenvoltura para telas. A iniciativa reuniu palestrantes e profissionais experientes, que compartilharam técnicas, reflexões e orientações sobre o papel da comunicação pública.
O secretário adjunto da Secom, Francisco Costa, destacou que o workshop representa um passo importante na consolidação de uma comunicação mais humana e eficiente. “Nosso objetivo é oferecer aos servidores ferramentas e conhecimento para aprimorar a forma como a Prefeitura se comunica com a sociedade. Comunicação pública é mais do que informar: é prestar serviço e fortalecer o vínculo com o cidadão. Esse encontro é uma oportunidade de alinhar práticas e inspirar novas ideias”, afirmou.
Entre os participantes, Emily Costa, assessora de comunicação da Secretaria Municipal de Economia (Semec), falou sobre a importância do aprendizado coletivo. “Porque a gente tem uma linguagem que é diferente de outras assessorias que eu já trabalhei, por exemplo, e essa é a oportunidade da gente fazer esse alinhamento de conteúdos, de adquirir mais conhecimentos. Tô bem animada, aprendi bastante, principalmente na parte sobre acessibilidade. A gente precisa avançar nessa questão de ter uma linguagem mais inclusiva dentro das nossas peças gráficas e textos. Foi um momento de grandes conhecimentos”.
Anna Cláudia, diretora executiva de Produção Digital da Secom, ministrou a palestra sobre boas práticas para perfis institucionais, ao lado da assessora de publicidade Isadora Estolano. “Hoje a gente está no workshop geral, com todos os servidores. Eu e a Isadora vamos conversar sobre o manual de boas práticas para perfis institucionais na rede digital. A ideia é explicar para as assessorias de comunicação quais são as regras e padrões a seguir, as leis que regem o uso dos perfis, e como manter a impessoalidade e coerência nos conteúdos”, explicou Anna.
Isadora reforçou a importância da aplicação prática dos conteúdos apresentados.“Nosso foco é rede social, então queremos que essas práticas sejam executadas no dia a dia das secretarias, nas ações e eventos. Trouxemos um conteúdo prático, voltado ao cotidiano do servidor. Esperamos que, a partir dessa troca, os assessores passem a olhar de forma mais atenta e estratégica para o que publicam”, ressaltou.
Já o fotógrafo e videomaker Leandro Morais, responsável pela oficina de Captura de imagem, destacou a essência do trabalho comunicacional. “Mais do que falar sobre ferramentas ou técnicas, o que buscamos foi despertar o olhar de cada comunicador para o propósito do que faz. A comunicação pública tem um poder transformador quando é feita com verdade, sensibilidade e responsabilidade. Cada vídeo, cada foto, cada texto produzido é uma oportunidade de mostrar que o trabalho da Prefeitura não está distante das pessoas, ele está na rua, nas escolas, nas praças e na vida de quem mais precisa ser ouvido”.
Participando da capacitação, João Paulo Savino, assessor de comunicação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Semtel), destacou a importância da troca de experiências. “Eu acho muito importante, não só pra mim, quanto pra todo mundo da comunicação. A gente sempre tem o que aprender. Essa capacitação ajuda a unir nossos pensamentos, padronizar processos e fortalecer nosso trabalho. Pra quem é designer, jornalista ou trabalha com vídeo, esse momento só tem a melhorar a comunicação da Prefeitura e o nosso desempenho como profissionais”.
Na sexta-feira, Captura de imagem - Leandro Morais, Edição criativa - Emerson Oliveira, Boas práticas - Anna Cláudia e Isadora Estolano, IA para comunicadores - Cido Coelho. No sábado, Acessibilidade em mídias digitais - Leylianne Alves e Desenvoltura e linguagem para telas - Evelyn Morales.
O prefeito Léo Moraes reforçou o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e o aprimoramento da comunicação pública. “Investir na capacitação da equipe é investir na qualidade do serviço que chega à população. A comunicação é um elo essencial entre o poder público e o cidadão, e quando ela é feita com técnica, empatia e responsabilidade, fortalece a confiança e o pertencimento. Parabéns a todos os servidores que participaram e ajudaram a construir esse momento”.
