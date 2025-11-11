Prefeitura de Porto Velho orienta a população quanto aos cuidados em período de fortes chuvas e tempestades

Publicada em 11/11/2025 às 10h10
Com a chegada do inverno amazônico e a possibilidade de fortes chuvas, muitas vezes com tempestades que podem ocasionar quedas de árvores ou até danos em residências, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Defesa Civil (SMDC), sugere algumas medidas a serem adotadas pela população, que podem evitar maiores transtornos.
“Alertarmos a população e sugerirmos algumas medidas de precaução importantes aos munícipes”, comentou Marcos Berti, superintendente da SMDC.
Medidas de segurança durante a chuva:
- Não se abrigar debaixo de árvores, perto de muro ou qualquer estrutura que não ofereça proteção ou segurança;
- Quem estiver em área alagada, deve procurar locais mais altos para se proteger;
- Para evitar riscos de choque, não se deve utilizar aparelhos elétricos que tenham sido molhados;
- No trânsito, recomenda-se diminuir a velocidade, manter a distância do outro carro, ligar os faróis em luz baixa, não passar em vias alagadas e evitar ultrapassagem;
- Evitar contato com água contaminada;
- Após limpar a lama, caso tenha a casa invadida pela água, desinfetar o local e objetos com água sanitária ou hipoclorito de sódio;
- Manter distância de fiação ou cabos elétricos rompidos;
- Ligar para a Defesa Civil ou para o Corpo de Bombeiros (193) em caso de emergência.
Em casos de alagamentos que possam afetar as residências, equipes de plantão serão mobilizadas para monitorar o local e atender as famílias impactadas. “Em situações como essa, as pessoas devem ligar imediatamente para os canais divulgados pela Defesa Civil Municipal”, afirmou Marcos Berti.
CONTATOS
Qualquer pessoa em situação de emergência pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou através do telefone (69) 98473-2112 (WhatsApp). Lembrando que o 199 é o número padrão para situações de emergências. O outro contato é uma alternativa pedir ajuda em situação de risco e que seja necessária a atuação da Defesa Civil Municipal.
