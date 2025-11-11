Prefeitura de Porto Velho divulga canais de atendimento sobre a coleta de lixo
Por Isadora Estolano
Publicada em 11/11/2025 às 16h42
Nos acompanhe pelo Google News

 Prefeitura mantém o acompanhamento das demandas e atua junto à empresa responsável pela execução da coleta

A população de Porto Velho pode acionar a fiscalização da coleta de lixo por meio dos canais oficiais disponibilizados para atendimento.

As solicitações podem ser feitas pelo telefone (69) 3901-6224, destinado à Fiscalização dos Serviços de Coleta, ou pelo WhatsApp (69) 99935-8834, da Comissão de Fiscalização dos Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos.

Pelo WhatsApp, a população pode enviar fotos, vídeos e endereços dos locais onde o serviço precisa ser realizado.

O trabalho é feito pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, (Seinfra), que mantém o acompanhamento das demandas e atua junto à empresa responsável pela execução da coleta.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, enfatiza a importância da colaboração entre o poder público e a população. “A coleta de lixo é um serviço essencial, e o envolvimento da comunidade ajuda a garantir mais eficiência no atendimento e na fiscalização”, afirmou.

A Prefeitura reforça o compromisso em manter os serviços essenciais funcionando de forma contínua e atender com transparência as demandas da população.

 Foto: Leandro Morais

Geral SERVIÇO
Imprimir imprimir