Prefeitura de Porto Velho divulga canais de atendimento sobre a coleta de lixo

Publicada em 11/11/2025 às 16h42
Prefeitura mantém o acompanhamento das demandas e atua junto à empresa responsável pela execução da coleta
A população de Porto Velho pode acionar a fiscalização da coleta de lixo por meio dos canais oficiais disponibilizados para atendimento.
As solicitações podem ser feitas pelo telefone (69) 3901-6224, destinado à Fiscalização dos Serviços de Coleta, ou pelo WhatsApp (69) 99935-8834, da Comissão de Fiscalização dos Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos.
Pelo WhatsApp, a população pode enviar fotos, vídeos e endereços dos locais onde o serviço precisa ser realizado.
O trabalho é feito pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, (Seinfra), que mantém o acompanhamento das demandas e atua junto à empresa responsável pela execução da coleta.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, enfatiza a importância da colaboração entre o poder público e a população. “A coleta de lixo é um serviço essencial, e o envolvimento da comunidade ajuda a garantir mais eficiência no atendimento e na fiscalização”, afirmou.
A Prefeitura reforça o compromisso em manter os serviços essenciais funcionando de forma contínua e atender com transparência as demandas da população.
Foto: Leandro Morais
Comentários
Seja o primeiro a comentar!