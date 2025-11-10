Prefeitura de Porto Velho avança com grandes obras em 2025 e transforma a cidade e distritos

Publicada em 10/11/2025 às 10h11
O ano de 2025 tem sido marcado por um salto significativo nas ações de infraestrutura da Prefeitura de Porto Velho. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), as frentes de trabalho avançam em toda a cidade e nos distritos, executando serviços que vão desde drenagem profunda, pavimentação e recapeamento, até limpeza urbana e operação tapa-buracos.
Determinada a resolver de forma definitiva problemas históricos, como os alagamentos que atingiam diversos bairros da capital, a gestão do prefeito Léo Moraes adotou um modelo de atuação integrado, com planejamento técnico e foco na eficiência dos recursos públicos. “Esse é um compromisso que fizemos com a população e estamos cumprindo. Estamos trabalhando desde o primeiro dia da gestão para resolver o que ficou esquecido por décadas. Com planejamento e transparência, Porto Velho está mudando de verdade”, destacou o prefeito Léo Moraes.
BALANÇO DOS SERVIÇOS
Abertura de valas
Instalação de manilhas
Limpeza de ruas com a Operação Cidade Limpa
Encascalhamento
Pavimentação asfáltica
Operação tapa-buraco
Desobstrução de rede pluvial
Reforma e construção de bueiros e blocos
FRENTES DE TRABALHO
Entre as maiores prioridades da Seinfra está o combate aos alagamentos. As equipes atuaram em locais críticos como o bairro Esperança da Comunidade, rua José Amador dos Reis, avenida Jorge Teixeira, bairro Jardim Santana e Três Marias, realizando:
Desobstrução e limpeza de bocas de lobo;
Construção e ampliação da rede de drenagem;
Instalação de tubos de grande diâmetro e manilhas;
Reforço no sistema de macrodrenagem com recursos do PAC, que destinou R$ 200 milhões para Porto Velho.
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO
A pavimentação tem chegado a bairros antes esquecidos. Entre os destaques de 2025:
Parque Amazônia: nove ruas com drenagem, calçada e sinalização: cerca de 4 km de asfalto novo.
Cidade Nova: ruas Dr. Adelino e Xangri-Lá receberam massa asfáltica.
São Francisco: pavimentação completa da rua Tijuca, com terraplanagem, brita e imprimação.
Avenida Calama: revitalização e drenagem no trecho do bairro Lagoa Azul.
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TAPA-BURACOS
A Operação Tapa-Buracos ganhou reforço e planejamento técnico, com atuação diurna e noturna:
Avenidas como Campos Sales, Rio de Janeiro, Dom Pedro II e José Amador dos Reis receberam intervenções. A operação também chegou aos distritos de Nova Mutum Paraná, Jaci-Paraná e União Bandeirantes.
DISTRITOS EM FOCO
A Prefeitura mantém o compromisso de levar infraestrutura também aos distritos:
Em União Bandeirantes, além da operação tapa-buracos e Cidade Limpa, foi assinada a ordem de serviço de R$ 6 milhões para pavimentação e drenagem de cinco ruas e construção do primeiro cemitério do distrito.
Thiago Cantanhede resssalta que ação é um trabalho técnico, que envolve engenharia, logística e compromisso com a população
Em Nova Mutum Paraná e Jaci-Paraná, os serviços de manutenção e pavimentação seguem dentro do cronograma.
LIMPEZA
As ações de limpeza e manutenção dos canais continuam intensas:
Desobstrução de canais e galerias pluviais em vários pontos da cidade;
Retirada de entulhos, carcaças e lixo que comprometem o sistema de drenagem;
Integração com a Operação Cidade Limpa, para manter as ruas seguras e saudáveis.
PLANEJAMENTO E FUTURO
Além das obras em execução, o planejamento estratégico da Seinfra prevê novas intervenções para os próximos meses, com foco em drenagem profunda, revitalização de avenidas e pavimentação de vias que ainda não receberam asfalto.
Léo Moraes disse que as obras da Seinfra não são apenas de concreto e asfalto, são obras de respeito ao cidadão.
“Estamos levando obras a todos os cantos da cidade, com planejamento e responsabilidade. É um trabalho técnico, que envolve engenharia, logística e compromisso com a população”, enfatizou o secretário Thiago Cantanhede.
Com uma série de obras estruturantes em andamento, Porto Velho vive um novo ciclo de desenvolvimento urbano. A atuação da Seinfra representa o compromisso da Prefeitura em oferecer infraestrutura moderna, segurança e mais qualidade de vida para todos.
“As obras da Seinfra não são apenas de concreto e asfalto, são obras de respeito ao cidadão. Estamos resgatando a dignidade da nossa cidade, enfrentando os problemas de frente e construindo uma nova história para Porto Velho”, finalizou o prefeito Léo Moraes.
