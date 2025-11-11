Prefeitura de Espigão do Oeste realiza Mutirão Integrado do CAR e da Regularização Ambiental

Publicada em 11/11/2025 às 08h42
As equipes já estão atendendo no Mutirão Integrado do CAR e da Regularização Ambiental, com orientação técnica e conferência documental no local. A ideia é simples, direta, eficiente. você chega, é acolhido, recebe as instruções e sai com os encaminhamentos certos para regularizar sua propriedade.
Serviços em andamento. retificação e análise do CAR, adesão ao PPRA, cadastro para restauração de APP e RL, e inscrição no PSA – Floresta+.
Quando. de 10 a 14 de novembro de 2025, das 8h às 17h
Onde. Câmara Municipal de Espigão D’Oeste, Rua Vale Formoso, 1896
Para agilizar, traga RG e CPF, comprovante de residência (até 90 dias), certidão de casamento, documentos do lote (mapa e memorial), CCIR e, se houver, autos de infração ou Nada Consta do IBAMA.
Participar hoje faz diferença. Você cuida do que é seu, cumpre a lei e abre caminho para crédito, segurança jurídica e oportunidades no campo. Estamos aqui para atender bem e resolver.
