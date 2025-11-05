Prefeitura de Cacoal abre chamada escolar online para o ano letivo de 2026

Publicada em 05/11/2025 às 14h57
A Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), anunciou a abertura da Chamada Escolar Pública e Online 2026, que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. O processo, totalmente digital, tem como objetivo facilitar o acesso das famílias e garantir uma melhor organização das matrículas na rede municipal de ensino.
A chamada escolar é voltada aos estudantes que desejam ingressar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I e II no ano letivo de 2026. As inscrições devem ser realizadas de forma online, por meio do site oficial:
https://cacoal.prematriculaonline.com.br/index.php?class=Etapa1Form
Para as famílias que tiverem dificuldade de acesso à internet ou não conseguirem concluir o cadastro digital, será possível realizar a inscrição diretamente em uma escola municipal próxima à residência.
De acordo com a SEMED, é essencial que pais ou responsáveis preencham corretamente todas as informações solicitadas no formulário eletrônico dentro do prazo estipulado. Após o encerramento das inscrições, a Secretaria fará a distribuição das vagas conforme critérios definidos em edital e, posteriormente, divulgará as datas para a efetivação presencial das matrículas nas unidades escolares.
A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em oferecer um processo mais ágil, acessível e transparente, utilizando a tecnologia como aliada na gestão educacional.
Período de inscrições: 10 a 21 de novembro de 2025
Inscrições: site oficial da Prefeitura de Cacoal ou presencialmente em uma escola municipal
Realização: Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
