Prefeitura beneficia moradores do Setor 07 com novas obras de pavimentação
Por ASSESSORIA
Publicada em 11/11/2025 às 08h17
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura de Jaru segue avançando no projeto de pavimentação asfáltica em todo o município.

Na última semana, os moradores da rua Cândido Portinari, no trecho entre a Minas Gerais e Dom Pedro I, e os residentes na Rua Rio de Janeiro, até o final da via, também foram contemplados com asfalto novo.

A obra foi executada pela Prefeitura de Jaru, por meio da parceria com o deputado estadual Edevaldo Neves, atendendo a uma indicação do vereador Celiandro Marrom.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou de perto o andamento dos trabalhos e destacou o impacto positivo das novas frentes de pavimentação. “Somente neste ano, já construímos mais de 20 quilômetros de asfalto novo, beneficiando moradores de vários bairros”, afirmou.

Geral ASFALTA JARU
Imprimir imprimir