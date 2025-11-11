Prefeitura beneficia moradores do Setor 07 com novas obras de pavimentação

Por ASSESSORIA
Publicada em 11/11/2025 às 08h17
Publicada em 11/11/2025 às 08h17
A Prefeitura de Jaru segue avançando no projeto de pavimentação asfáltica em todo o município.
Na última semana, os moradores da rua Cândido Portinari, no trecho entre a Minas Gerais e Dom Pedro I, e os residentes na Rua Rio de Janeiro, até o final da via, também foram contemplados com asfalto novo.
A obra foi executada pela Prefeitura de Jaru, por meio da parceria com o deputado estadual Edevaldo Neves, atendendo a uma indicação do vereador Celiandro Marrom.
O prefeito Jeverson Lima acompanhou de perto o andamento dos trabalhos e destacou o impacto positivo das novas frentes de pavimentação. “Somente neste ano, já construímos mais de 20 quilômetros de asfalto novo, beneficiando moradores de vários bairros”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!