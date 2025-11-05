Prefeitura avança com obras de drenagem profunda e pavimentação na avenida Raimundo Cantuária, zona Leste da capital

Publicada em 05/11/2025 às 16h25
“Agora ficou bom pra gente. Antes a gente ficava debaixo d’água, porque alagava muito. Agora, quando chove, a água escoa rapidinho. Fora o novo asfalto que ficou muito bom”, disse Antônio Alves de Lima, morador da avenida Raimundo Cantuária há 27 anos, ao destacar as melhorias realizadas na região.
A declaração resume o sentimento da população da área, que começou a perceber os resultados das obras executadas pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). O serviço faz parte de um amplo pacote de intervenções voltado para solucionar antigos problemas de alagamentos e garantir mais qualidade de vida à população que trafega e reside no local.
A intervenção contempla a instalação de manilhas de um metro de diâmetro, fundamentais para ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais. A obra segue o padrão técnico exigido para vias com grande volume de fluxo e drenagem natural comprometida, como é o caso da Raimundo Cantuária.
Seinfra também executou a construção de 32 bocas de lobo
Além da rede de drenagem profunda, a Seinfra também executou a construção de 32 bocas de lobo, posicionadas de forma estratégica ao longo da avenida. Em cada esquina foram construídas duas bocas de lobo, garantindo maior eficiência na captação da água da chuva e evitando o acúmulo que antes causava transtornos a motoristas e pedestres.
PAVIMENTAÇÃO
Concluída a etapa de drenagem, foi feito a limpeza completa da via, seguida pelo encascalhamento procedimento que nivela e reforça o solo antes da aplicação da pavimentação. Esses serviços preparam a via para a pavimentação asfáltica, que abrangerá um total de 500 metros de extensão, transformando a infraestrutura da avenida e melhorando significativamente as condições de tráfego.
Expectativa é que o tráfego na região seja requalificado, beneficiando tanto o comércio local quanto os moradores
O trabalho na Raimundo Cantuária faz parte de um planejamento contínuo de melhorias em drenagem e infraestrutura, especialmente em áreas que sofrem historicamente com alagamentos. A iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal em promover obras estruturais que tragam resultados duradouros para a cidade.
Com as novas galerias, bocas de lobo e os 500 metros de asfalto, a expectativa é que o tráfego na região seja requalificado, beneficiando tanto o comércio local quanto os moradores. A ação reforça o esforço da Prefeitura de Porto Velho em transformar a infraestrutura urbana, levando mais conforto e segurança à população.
