Prefeitura atua com rapidez na remoção de árvores caídas após fortes chuvas e ventos em Porto Velho

Publicada em 04/11/2025 às 11h47
Após as fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos que atingiram Porto Velho na segunda-feira (3), a Prefeitura por meio do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental (DPCA), ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou uma ação emergencial para a retirada de árvores que caíram com a força do vento, sendo uma na avenida Rio de Janeiro e a outra na Guaporé, próximo ao clube da OAB, zona Leste da cidade.
O secretário da Sema, Vinícius Miguel, informou que as equipes se deslocaram imediatamente aos locais afetados, onde foi realizado o corte e o picotamento das árvores que haviam caído sobre a via pública e obstruíram o trânsito. O trabalho contou com o apoio de Bombeiros Brigadistas e equipes da Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade (Semtran) para garantir a liberação completa das pistas e o restabelecimento do fluxo de veículos nas avenidas.
De acordo com o DPCA, o trabalho foi realizado de forma ágil e segura, priorizando a integridade dos servidores e a segurança da população. “A atuação rápida da equipe é fundamental para minimizar os impactos causados por eventos climáticos extremos e garantir que a cidade volte à normalidade o quanto antes”, acrescentou o secretário.
A Sema reforça que mantém equipes de prontidão para atender ocorrências relacionadas a quedas de árvores, galhos e demais danos ambientais causados por tempestades. Esse trabalho contribui para a segurança urbana e a preservação ambiental em Porto Velho.
Vinícius Miguel também agradeceu e enalteceu a pronta ação dos Bombeiros Brigadistas e dos Agentes de Trânsito no apoio ao trabalho da equipe do DPCA para que as pistas fossem desbloqueadas no menor tempo possível e o fluxo de veículos fosse restabelecido. Também acrescentou que ninguém ficou ferido.
