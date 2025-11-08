Prefeitura anuncia leilão público com mais de 80 lotes de veículos, máquinas e sucatas

Publicada em 08/11/2025 às 08h23
A Prefeitura Municipal de Cacoal divulgou o Edital de Leilão Público nº 001/2025, que prevê a alienação de bens móveis considerados inservíveis ou antieconômicos para a administração municipal. O certame será realizado de forma exclusivamente eletrônica no site www.portelaleiloes.com.br, conduzido pela leiloeira pública oficial Maria Vanielly de Lima Honorato Portela, matriculada sob o nº 032/2021 na JUCER/RO.
O primeiro leilão ocorrerá no dia 21 de novembro de 2025, às 9h, e o segundo no dia 28 de novembro, no mesmo horário. Os interessados poderão visitar os bens entre os dias 10 e 19 de novembro, das 8h às 12h, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, localizada na Avenida Araçatuba, 2296, Setor Industrial.
De acordo com o edital, serão ofertados veículos, caminhões, ônibus, motocicletas, máquinas agrícolas e sucatas pertencentes ao patrimônio municipal. Entre os itens disponíveis estão caminhonetes, retroescavadeiras, tratores, escavadeiras hidráulicas, ônibus escolares e automóveis de diversos modelos, com valores iniciais que variam de R$ 200,00 a R$ 50 mil, conforme o estado de conservação.
Os bens classificados como “recuperáveis” estão aptos à circulação após os devidos reparos e regularizações. Já as sucatas aproveitáveis e inservíveis só poderão ser arrematadas por empresas do ramo de desmontagem de veículos, devidamente cadastradas nos DETRANs dos estados e do Distrito Federal, em conformidade com a Resolução nº 611/2016 do CONTRAN.
Os lances serão recebidos exclusivamente pela internet, e o pagamento deverá ser feito à vista, em até 48 horas após o encerramento do leilão. Além do valor do lance, o arrematante deverá pagar 5% de comissão à leiloeira e 5% de taxa administrativa. A retirada dos bens será realizada entre 24 de novembro e 5 de dezembro de 2025, das 8h às 16h.
O edital completo está disponível nos sites www.portelaleiloes.com.br, www.cacoal.ro.gov.br e no Diário Oficial de Cacoal.
