Prefeitura amplia rede de iluminação e leva tecnologia LED a todas as regiões da cidade

A Prefeitura de Porto Velho vem executando uma verdadeira transformação na infraestrutura de iluminação pública da cidade. Por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), dezenas de bairros, avenidas, praças e distritos receberam novos sistemas de iluminação com tecnologia LED, mais econômicos, modernos e eficientes. Ao todo, foram mais de 13.851 pontos modernizados.
Em apenas 10 meses de gestão, a capital rondoniense vem deixando para trás o cenário de vias escuras e inseguras, substituindo lâmpadas antigas por sistemas duráveis, sustentáveis e de alto desempenho.
Durante anos, a falta de manutenção e o furto de cabos deixaram ruas e rodovias de Porto Velho no escuro. A atual gestão assumiu o compromisso de resolver esse problema antigo, priorizando a segurança e o bem-estar da população. Com planejamento técnico e atuação permanente da Emdur, os serviços de revitalização, substituição e ampliação da rede estão alcançando toda a cidade, da área central às zonas rural e distrital.
PORTO VELHO 100% ILUMINADA
Criado para atender às principais demandas da população, o programa “Porto Velho 100% Iluminada” tem como metas:
-Modernização completa da iluminação pública, com instalação de luminárias LED de alto rendimento;
-Economia de energia e redução dos custos de manutenção;
-Segurança viária e cidadã, com mais visibilidade e conforto para motoristas e pedestres;
-Acesso rápido aos serviços, com canais diretos para solicitação de reparos;
-Ações de combate ao furto de cabos, em parceria com a Polícia Militar;
-Ações Realizadas;
-Revitalização de vias e bairros urbanos.
Na Avenida Guaporé foram 2 km com 75 postes e 150 luminárias LED
A Emdur realizou a troca e padronização da iluminação em diversos pontos da cidade, como:
-Avenida José Vieira Caúla (Vila Verde): 41 pontos revitalizados com luminárias LED;
-Avenida Nações Unidas: substituição de 56 pontos de luz e revitalização de 26 postes;
-BR-364 (entre Campos Sales e Unir): 8 km de rede restaurada, 290 luminárias trocadas e 4 transformadores instalados após quatro anos de escuridão;
-Avenida Guaporé: 2 km com 75 postes e 150 luminárias LED, com cabeamento subterrâneo e uso de mão de obra de reeducandos.
MODERNIDADE EM PRAÇAS E ROTATÓRIAS
A Prefeitura implantou estruturas inovadoras, conhecidas como “postes tipo árvore”, que concentram múltiplas luminárias de LED e oferecem ampla cobertura luminosa: na rotatória da avenida Rio Madeira com Rua da Beira, rotatória da avenida Guaporé com Vieira Caúla; ambas as estruturas são símbolos do novo padrão de iluminação que está sendo implantado em Porto Velho.
DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS
O programa chegou também ao interior do município, garantindo 100% de cobertura de iluminação pública nas sedes de:
Jaci-Paraná
Abunã
Vila da Penha
Nova Mutum
Rio Pardo
Na Comunidade Terra Santa, mais de 200 pontos de luz foram instalados
Na Comunidade Terra Santa, mais de 200 pontos de luz foram instalados ao longo de 4,3 km de extensão, levando segurança e dignidade a famílias que viviam há anos em completa escuridão.
Combate ao furto de fios e operação “Fio Desencapado”
O furto de cabos da rede pública era um dos principais entraves para o funcionamento da iluminação. Em parceria com a Polícia Militar, a Prefeitura lançou a operação “Fio Desencapado”, que identificou e coibiu a receptação de material elétrico furtado em galpões de sucata. Essa ação trouxe resultados imediatos, reduzindo as ocorrências e garantindo o funcionamento contínuo da rede.
CORUJÃO
Para tornar o atendimento mais ágil, a Prefeitura lançou o Zap PVH 100% Iluminada, via WhatsApp: (69) 99224-0676, permitindo que o cidadão informe falhas ou poste apagado. Com o sucesso do canal, nasceu o Corujão da Iluminação, com equipes em campo todos os dias, até meia-noite, realizando reparos e manutenções emergenciais. Além disso, o aplicativo Emdur Porto Velho e os telefones (69) 3901-8600 e 0800 642 6331 continuam disponíveis para atendimento.
TECNOLOGIA, ECONOMIA E SEGURANÇA
-LED de alta eficiência: maior luminosidade com até 60% de economia de energia;
-Sistema elétrico padronizado e protegido: reduz furtos e falhas;
-Dispositivos de segurança (Bloq Amp): tecnologia aplicada em praças, como a Marise Castiel, para prevenir choques e garantir a segurança das famílias;
-Estações de hidratação pública: instaladas em locais de lazer, como o Espaço Alternativo, Parque da Cidade e Skate Parque, reforçando o cuidado com o bem-estar da população.
RESULTADOS
-Milhares de luminárias de LED instaladas em todas as regiões da cidade;
-Mais de 20 km de rede de iluminação recuperada;
-100% de cobertura em distritos estratégicos;
-Redução significativa das falhas e do consumo energético;
-Aumento da sensação de segurança e valorização dos espaços públicos.
Segundo o presidente da Emdur, Bruno Holanda, o trabalho é contínuo e estratégico. “Estamos trabalhando dia e noite para garantir uma iluminação pública moderna, eficiente e segura. Com o programa Porto Velho 100% Iluminada, estamos levando luz onde antes havia escuridão, e isso representa muito mais do que infraestrutura: é cidadania e segurança,” afirmou.
A gestão do prefeito Léo Moraes reafirma o compromisso com uma Porto Velho moderna, segura e eficiente. O trabalho da Emdur segue em ritmo acelerado, com novos projetos em andamento, manutenção preventiva e expansão contínua da rede. “Iluminar Porto Velho é iluminar a vida das pessoas. É garantir mais segurança, mais dignidade e um ambiente urbano moderno. A iluminação pública é uma das prioridades da nossa gestão, porque reflete diretamente na qualidade de vida da população”, declarou o prefeito Léo Moraes.
