Pré-candidato ao Senado por Rondônia usa música de amor “Sua Boca Mente” para expressar saudades de Bolsonaro

Publicada em 05/11/2025 às 09h42
O pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Scheid, filiado ao Partido Liberal (PL), utilizou uma música romântica para expressar apoio e saudades do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar. Em uma publicação nas redes sociais, Scheid mesclou trechos da canção “Sua Boca Mente”, interpretada por Zé Felipe e Ana Castela, com imagens de Bolsonaro e até de Lula, do PT, atual presidente.
A música escolhida tem como base a versão brasileira da faixa original “You’re Still The One”, de Shania Twain, lançada em 1997. No vídeo, o político alterna cenas do clipe oficial da canção com registros do ex-presidente, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em setembro de 2025 a 27 anos de prisão no processo conhecido como Trama Golpista.
Ao compartilhar o conteúdo, Scheid escreveu: “O saudade do Pr Bolsonaro!”. No vídeo, a música reproduz o trecho:
“Quem só me fez chorar? Tu
Quem só me fez beber? Tu
O seu amor me fez tão mal
(A solidão) mas eu só sei amar tu
Mas eu só sei querer tu
O seu amor é surreal”
Manifestos de apoio e visita a Bolsonaro
Pouco após a decisão do Supremo Tribunal Federal que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão no julgamento da Trama Golpista, Bruno Scheid publicou uma mensagem de apoio em suas redes sociais. Em um story do Instagram, o vice-presidente do PL em Rondônia escreveu: “Que Deus esteja aí contigo, tudo isso vai passar meu amigo, aqui do lado de fora nós não iremos desistir de ti, nada do que foi dito muda o que pensamos, eu estarei com você até depois do fim”. A postagem foi feita no dia 12 de setembro de 2025, logo após a divulgação da sentença.
A sentença da Primeira Turma do STF também atingiu ex-ministros e militares. Walter Braga Netto foi condenado a 26 anos de prisão, Almir Garnier e Anderson Torres a 24, Augusto Heleno a 21, Paulo Sérgio Nogueira a 19, Alexandre Ramagem a 16 anos, um mês e 15 dias, e Mauro Cid recebeu pena de dois anos em regime aberto, mediante colaboração premiada.
O nome de Bruno Scheid voltou a ser citado dias depois, em razão de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que negou visitas livres de aliados do PL a Bolsonaro. Apesar da restrição, Scheid obteve autorização para uma audiência monitorada em Brasília, marcada para o dia 19 de setembro.
Em 22 de setembro, o pré-candidato relatou nas redes sociais como foi o encontro com o ex-presidente, descrevendo-o como “um homem debilitado e, infelizmente, com muito soluço, diferente daquilo que eu conheço nos últimos anos”. Scheid afirmou que Bolsonaro apresentava dificuldades de fala e precisou limitar o tempo de conversa.
Durante a visita, o dirigente do PL defendeu a anistia como alternativa política. “É uma forma de resolver todo esse problema, pacificar o país de uma vez por todas, tirar esse cara que não cometeu crime algum da situação que vive hoje, que não é boa, que não é confortável”, declarou. Segundo ele, a medida seria necessária para “pacificar o país e encerrar a crise”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!