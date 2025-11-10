Praça Aluízio Ferreira recebe melhorias e novo espaço dedicado às crianças

Publicada em 10/11/2025 às 16h14
Localizada em um dos bairros mais antigos da capital, a Praça Aluízio Ferreira, recebe melhorias e deve oferecer um ambiente mais acolhedor e seguro para toda a comunidade. O trabalho é realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).
De acordo com presidente da Emudr, Bruno Holanda, estão sendo construídos dois playgrounds. O primeiro é um convencional com piso emborrachado e brinquedos para as crianças e o outro será um playground inclusivo para crianças menores e que precisam de acessibilidade. A expectativa é que a obra seja concluída até o dia 15 de novembro.
“A Praça Aluízio Ferreira é um ponto emblemático da nossa capital é muita utilizada e principalmente durante o final de semana recebe muitas famílias. Agora está sendo requalificada, passando por esta reforma e que deve ser um ponto agradável para nossas crianças. O prefeito Léo Moraes, desde o início da gestão, pensa também na inclusão, por isso aqui terá um espaço com acessibilidade”, disse o presidente.
Ainda segundo a Emdur, além da instalação de novos brinquedos, as obras também incluem melhorias na iluminação, paisagismo, pintura e outros ajustes para requalificar o local garantindo um ambiente mais agradável e acessível. O objetivo é valorizar áreas de convivência, incentivar o lazer ao ar livre e melhorar a qualidade de vida da população.
“Nosso compromisso é cuidar dos espaços que são da nossa população. Estamos investindo para que as praças se tornem ambientes seguros, bonitos e acolhedores para todos. Já estamos seguindo com o trabalho em outras praças e a expectativa é que essa requalificação chegue em outros pontos, porque o prefeito acredita que a revitalização significa qualidade de vida para os porto-velhenses”, finaliza o presidente da Emdur.
HISTÓRIA
O nome da praça é uma homenagem ao coronel Aluízio Pinheiro Ferreira, ex-diretor geral da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e o primeiro governador do extinto Território Federal do Guaporé. Muito frequentada por familiares que aproveitam o espaço amplo para passear e degustar a culinária regional. Aos finais de semana a praça abriga a “Feira do Porto”, que congrega artesanato, culinária e diversas apresentações artísticas.
