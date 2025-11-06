Porto Velho se prepara para receber caravanas de agricultores durante a Agrotec 2025; comitivas sairão de vários municípios

Publicada em 06/11/2025 às 11h04
Porto Velho se prepara para viver um momento histórico. De 27 a 30 de novembro, a capital rondoniense será palco da Agrotec 2025 - 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar voltada à agroindústria e à agricultura familiar da cidade. O evento, promovido pela Prefeitura de Porto Velho e organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), vai transformar o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em um grande espaço de inovação, negócios e cultura do campo.
A expectativa é grande. Caravanas de agricultores de vários municípios de Rondônia já estão se organizando para visitar a capital durante os quatro dias de feira. O objetivo é conhecer o potencial do setor produtivo de Porto Velho, trocar experiências e se inspirar nas novas tecnologias que estão impulsionando a agricultura familiar na região.
Segundo o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a feira será um marco para o fortalecimento do campo. “A Agrotec é uma oportunidade para fortalecer a agricultura, apresentar novas tecnologias e gerar negócios para os produtores da nossa região. Queremos que todos se sintam acolhidos e conectados com as novidades do campo”, afirmou.
O secretário adjunto, Alexandre Silva, reforça que toda a estrutura foi pensada para atender diferentes públicos. “Teremos espaços dedicados à agroindústria, agricultura familiar, artesanato, empresas e instituições. É uma feira completa, que conecta conhecimento, tecnologia e cultura local”, destacou.
A estrutura da Agrotec impressiona pela diversidade:
-86 espaços para agroindústrias;
-35 estandes de artesanato e plantas ornamentais;
-35 expositores da agricultura familiar;
-15 estandes institucionais;
-9 pavilhões temáticos;
-29 espaços empresariais;
-13 espaços para Pesca e Náutica;
-Praça de alimentação;
-Exposição de máquinas, implementos e tecnologias;
-Palestras, oficinas, rodadas de negócios e atrações culturais.
Do campo, a expectativa também é grande. O produtor rural Cloves Rodrigues Janones, do distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari, destaca o valor da feira para quem vive da terra. “Para nós, produtores familiares, é uma chance de mostrar nosso trabalho, aprender novas técnicas e fazer contatos que ajudam a crescer. Estou muito animado para participar e ver tudo de perto”.
Entre as atrações especiais da programação estão o Desafio Rio Madeira Xtreme e a 10ª Corrida de Voadeiras, que prometem agitar as margens do Rio Madeira, além da premiação das 10 melhores agroindústrias participantes da Agrotec 2025.
Com uma proposta inovadora e acolhedora, a Agrotec 2025 promete movimentar Porto Velho, unindo produtores, empresas e a população em uma grande celebração do campo. O evento unirá tecnologia e tradição, mostrando a força e o futuro da agricultura familiar de Rondônia.
