Porto Velho amplia acesso a informações e incentiva o uso de dados na elaboração de políticas públicas

Publicada em 11/11/2025 às 10h36
O Observatório Municipal de Porto Velho é uma plataforma digital, que pode ser acessada clicando aqui, criada para reunir e divulgar dados públicos sobre o município. Desenvolvido pelo Departamento de Pesquisa, Estatística e Indicadores (DPEI) da Secretaria Municipal de Economia (Semec), o portal facilita o acesso a informações, dados e indicadores sobre território, demografia, economia, finanças públicas, qualidade de vida, meio ambiente e infraestrutura.
Além de apoiar o planejamento da gestão municipal, o Observatório está disponível para qualquer pessoa interessada em conhecer melhor a realidade da capital. Gestores públicos, pesquisadores, estudantes, comunicadores, empreendedores e moradores podem utilizar a plataforma para acompanhar políticas públicas, reunir dados, fazer comparações, elaborar projetos e entender os desafios e potencialidades de Porto Velho.
“O Observatório é uma ferramenta democrática, criada para que qualquer pessoa possa consultar com facilidade, informações seguras sobre o município. Ao reunir dados oficiais de diversas fontes, o portal amplia a transparência e oferece subsídios para a formulação de políticas públicas, permitindo que as decisões da gestão sejam orientadas por evidências e que a população acompanhe de forma mais próxima os resultados”, explica Carla Caroline Soares, diretora do Departamento de Pesquisa, Estatística e Indicadores (DPEI) da Semec.
Para acessar, basta procurar no navegador por “Observatório Municipal PMPV” ou acesse: portovelho.ro.gov.br, clique na aba “Cidade” e depois em “Observatório Municipal”. No portal, o usuário encontra painéis temáticos com indicadores sobre diferentes áreas do município, são eles:
• Território e demografia;
• Qualidade de vida (educação, saúde e assistência social);
• Aspectos econômicos e finanças públicas;
• Infraestrutura e meio ambiente;
• Indicadores e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
• Plano Diretor.
As informações podem ser filtradas por período, o que permite analisar o crescimento de Porto Velho e os resultados das políticas públicas ao longo dos anos. A base de dados reúne informações numéricas, tabelas e gráficos interativos, com registros que vão de 2010 a 2022.
Com a integração de dados de fontes oficiais em nível nacional, estadual e municipal, a plataforma promove a colaboração entre diferentes órgãos da Prefeitura.
PAINEL
Uma das novidades do Observatório é o painel do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR), que mostra o desempenho de Porto Velho nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.
Desenvolvido pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o Sustainable Development Solutions Network (SDSN), com consultoria do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e cofinanciamento da Caixa, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da União Europeia, o IDSC-BR é uma ferramenta nacional que estimula a evolução dos 5.570 municípios brasileiros nas metas da Agenda 2030.
O painel reúne 100 indicadores que abrangem áreas como saúde, educação, renda, moradia, igualdade racial e de gênero, saneamento, energia, segurança pública e meio ambiente. Cada tema possui uma pontuação específica que mostra o avanço da cidade em relação às metas globais da Agenda 2030.
Esta ferramenta municipal se consolida como uma ferramenta de transparência pública e participação cidadã, fortalecendo o planejamento urbano e alinhando Porto Velho às boas práticas de gestão e desenvolvimento sustentável.
