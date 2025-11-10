Pacto Brasil Pela Integridade Empresarial chega a Rondônia para fortalecer a ética nos pequenos negócios

Publicada em 10/11/2025 às 14h10
O Sebrae em Rondônia, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e com apoio da Prefeitura de Porto Velho, realiza no dia 28 de novembro, às 9h, no Teatro Banzeiros, o evento “Brasil Mais Íntegro – Fortalecendo a Ética nos Pequenos Negócios”, que integra o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial.
A iniciativa busca fortalecer a cultura da ética, da transparência e da governança entre micro e pequenas empresas, protagonistas do desenvolvimento econômico e social do estado.
Durante o encontro, empreendedores, gestores públicos e profissionais de compliance irão conhecer boas práticas, ferramentas e políticas de integridade aplicáveis à realidade dos pequenos negócios. O evento também pretende estimular o compromisso coletivo com um ambiente empresarial mais justo, confiável e sustentável.
Para o Sebrae, a integridade é um valor institucional e um diferencial competitivo. Ao apoiar o Pacto Brasil, a instituição reforça seu compromisso com a transparência na gestão, a responsabilidade social e o combate à corrupção, alinhando-se às diretrizes nacionais de integridade promovidas pela CGU.
O “Brasil Mais Íntegro” é, acima de tudo, um convite à ação: um espaço para inspirar, capacitar e conectar empreendedores que acreditam que agir com ética é o melhor caminho para crescer com credibilidade e fortalecer o desenvolvimento do país.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!