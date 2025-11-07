Outubro Rosa e Novembro Azul: Crea-RO reforça importância da prevenção e do cuidado com a saúde

Publicada em 07/11/2025 às 16h42
Com o objetivo de conscientizar seus colaboradores sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (Crea-RO) realizou, na manhã desta segunda-feira (07), a palestra “Outubro Rosa e Novembro Azul”, voltada aos colaboradores da instituição. A ação reforça o compromisso do Conselho com a promoção da saúde, prevenção e bem-estar no ambiente de trabalho, e faz parte da campanha anual de conscientização sobre os cânceres de mama e de próstata.
O encontro foi conduzido pelo médico do trabalho Dr. Gilberto Yishida, diretor técnico biológico do Grupo Syno, que abordou de forma clara e acessível os principais fatores de risco, a importância da detecção precoce e os cuidados necessários para uma vida mais saudável.
Durante a palestra, o Dr. Gilberto destacou a relevância de as instituições públicas investirem em ações de prevenção e educação em saúde.
“Essas iniciativas mostram que a instituição se preocupa verdadeiramente com seus colaboradores. Um trabalhador saudável, que realiza exames preventivos e cuida do seu bem-estar físico e mental, é mais produtivo e contribui para um ambiente de trabalho mais seguro, equilibrado e humano”, afirmou o Dr.
O médico também ressaltou que a detecção precoce é o principal fator de sucesso no tratamento do câncer.
“Quando o diagnóstico é feito logo no início, o acompanhamento médico é mais eficaz, o tratamento mais rápido e as chances de cura são muito maiores. Por isso, o exame preventivo é essencial, ele permite identificar pequenos sinais ainda no começo, aumentando consideravelmente a eficácia do tratamento”, explicou.
Dr. Gilberto destacou ainda que os programas de saúde ocupacional devem incorporar ações voltadas à prevenção do câncer, estimulando exames de rotina e hábitos saudáveis entre os trabalhadores. Segundo ele, a prevenção deve ser parte da cultura institucional.
Além da detecção precoce, o médico reforçou que a mudança no estilo de vida é uma das medidas mais eficazes na prevenção de doenças crônicas e do câncer.
“É importante abandonar o sedentarismo, manter o peso adequado e adotar uma alimentação rica em frutas, verduras e alimentos coloridos. A prática de atividades físicas deve ser uma rotina, não apenas para prevenir o câncer, mas também outras doenças como hipertensão, diabetes e obesidade”, ressaltou.
Outro ponto enfatizado foi a importância da saúde mental.
“Manter uma atitude positiva, buscar equilíbrio emocional, valorizar momentos de lazer e cultivar boas relações no ambiente de trabalho são fatores que também influenciam diretamente na saúde física e na imunidade”, completou.
Por fim, o médico alertou para os vícios e comportamentos de risco, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e até mesmo o uso abusivo de jogos eletrônicos, a chamada ludopatia, cada vez mais comum em ambientes profissionais e familiares.
“As instituições devem orientar e oferecer suporte aos colaboradores sobre esses temas. Cuidar da saúde física e mental é um ato de prevenção que impacta positivamente em todos os aspectos da vida”, reforçou.
O presidente do Crea-RO, Eng. Edison Rigoli, ressalta a importância de iniciativas que promovem a conscientização e o cuidado com a saúde dos colaboradores.
“O Crea-RO, por meio dessa iniciativa, reforça o compromisso com o autocuidado e com a promoção da qualidade de vida de seus colaboradores. É fundamental lembrar que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, e o autoexame e a mamografia anual são essenciais para o diagnóstico precoce. Da mesma forma, entre os homens, o câncer de próstata é o mais frequente, e a realização do exame de PSA e as consultas médicas regulares a partir dos 50 anos são indispensáveis.
Cuidar da saúde é um gesto de responsabilidade consigo mesmo e com o futuro. A prevenção salva vidas e pequenas atitudes podem fazer toda a diferença para construirmos um futuro mais forte, saudável e consciente”, destacou o presidente.
Fotos: Narah Braga
Comentários
Seja o primeiro a comentar!