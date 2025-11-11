Obra de revitalização do Complexo João Saldanha em Guajará-Mirim avança com execução de etapas preparatórias

Publicada em 11/11/2025 às 08h30
A obra de revitalização do Complexo Esportivo João Saldanha, em Guajará-Mirim, está em fase inicial, com 2,83% da obra executada. Os trabalhos começaram no início de setembro, na Avenida XV de Novembro com Rua Castelo Branco e, contemplam serviços internos e externos que darão base para a nova estrutura do espaço esportivo.
O projeto, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), com interveniência técnica da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), prevê melhorias completas em iluminação, arquibancadas, vestiários, banheiros, acessibilidade, pista de caminhada, estacionamento, estrutura física e telhado. O acompanhamento técnico inclui equipes de engenharia, fiscalização, empresa contratada e gestores locais. O investimento total é de R$2.283.000 milhões, oriundos de emendas parlamentares do legislativo federal e estadual.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que a revitalização do complexo representa mais um passo para garantir espaços adequados às práticas esportivas e ao lazer da população. “Guajará-Mirim ganhará um complexo esportivo renovado, preparado para receber famílias, atletas e a comunidade. Estamos trabalhando para que cada município tenha áreas de esportes modernas e acessíveis, fortalecendo a inclusão e a qualidade de vida da população.”
O solo recebeu escavações para instalação da infraestrutura elétrica
Segundo o secretário da Seosp, Elias Rezende, a obra elevará o padrão das áreas públicas destinadas às praticas esportivas, ampliando também as oportunidades de uso. “O Complexo João Saldanha é um patrimônio importante para Guajará-Mirim e, essa revitalização vai devolver ao município um espaço digno, funcional e preparado para atender a população. Estamos trabalhando para garantir qualidade em cada etapa, para que atletas, famílias e jovens tenham um ambiente seguro, acessível e adequado para o esporte e o lazer”, ressaltou.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo, destacou que o investimento representa um avanço significativo para o fortalecimento das práticas esportivas no município. “Nosso intuito é entregar espaços que incentivem a participação da juventude no esporte, ampliem o acesso da comunidade e valorizem a história desses espaços públicos. Essa obra vai transformar o complexo em um ambiente moderno, seguro e acolhedor para toda a comunidade.”
ETAPAS PREPARATÓRIAS
Nesta fase, todas as paredes internas foram picotadas para receber o novo revestimento. A área externa também passa por adequações, a base da estrutura do telhado já foi colocada, enquanto o solo recebeu escavações para instalação da infraestrutura elétrica e hidrossanitária, etapa essencial para a modernização do complexo.
