Publicada em 10/11/2025 às 08h00
O BOM EXEMPLO DO BASQUETE
O técnico do Real Betis, Espanha, o chileno Manuel Pèllegrini, deu uma sugestão que vai melhorar muito o futebol: Fazer como no basquete, que quando o time passa o meio da quadra não pode retornar a bola. No futebol, disse ele, “isso seria interessante e dinâmico”. A proposta, disse o técnico, já estaria sendo analisada.
AÍDA DOS SANTOS
Em 1964, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a única atleta na delegação feminina brasileira era Aída dos Santos (FOTO), saltadora do Botafogo. Ela foi para os Jogos sem técnico e teve de emprestar o tênis para competir. Foi a 4ª colocada
OLIMPÍADAS 2028
Faltam menos de 1.000 dias para que os Jogos Olímpicos voltem a Los Angeles, que sediou competição em 1932 e em 1984. A primeira participação feminina nos Jogos foi em 1900, em Paris, quando 22 mulheres disputaram 5 esportes: tênis, vela, críquete, hipismo e golfe.
E O BRASIL?
O Brasil estreou nos Jogos em 1932, com a nadadora Maria Lenk, a primeira mulher brasileira e sul-americana nas Olimpíadas, repetindo em 1936 em Berlim.
EXPECTATIVA
O COB, a partir das medalhas (até 8º lugar), obtidos nos campeonatos mundiais de 2025, espera por bons resultados daqui a 3 anos. Os esportes foram atletismo, boxe, canoagem slalom, canoagem velocidade, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, surfe, tênis de mesa, tiro com arco, vela e vôlei.
RUIM
Fora do esporte, a coleta de lixo em Porto Velho demonstra que mudar nem sempre é melhor. Ou, pelo menos, mudar sem que quem venha substituir esteja à altura do serviço que se propõe. O resultado é que em muitos lugares a capital rondoniense está sendo transformada num grande lixão, com os riscos comuns.
POLÍCIA MILITAR
Há alguns anos dom Geraldo Verdier, em sua primeira reunião na CNBB, surpreendeu seus pares dizendo que era um “bispo sem padres”: tinha só 4 para uma diocese imensa. A declaração é muito parecida com várias que ouço aqui e alhures com relação à Polícia Militar, de que a nossa PM não tem soldados, e a explicação é que falta concurso e, completado o interstício, todos os soldados teriam passado (por lei) a cabo.
Isso é verdade?
