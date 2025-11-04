Nova composição do Fórum Rondoniense de EJA é empossada com participação do SINTERO

Publicada em 04/11/2025 às 08h18
Na manhã do dia 31 de outubro, foi realizada a reunião de posse da nova composição do Fórum Rondoniense de Educação de Jovens e Adultos (FREEJA), espaço que reúne representantes de diferentes instituições e entidades ligadas à educação, com o objetivo de discutir e propor políticas voltadas ao fortalecimento da EJA em Rondônia.
O SINTERO passa a integrar o Fórum com a diretora da Secretaria de Assuntos Educacionais, Judith Campos, como membro titular, e o diretor da Secretaria de Imprensa e Divulgação, Júnior Freire, como suplente. Ambos destacam a importância da participação do SINTERO nesse espaço de articulação e defesa da Educação de Jovens e Adultos.
Durante o encontro, os participantes foram apresentados aos novos membros do Fórum e acompanharam a apresentação do IV Encontro Rondoniense de Educação de Jovens e Adultos (IV EREJA), evento que reunirá profissionais da educação, gestores e pesquisadores para debater os desafios e perspectivas da modalidade no estado.
A presença do SINTERO no FREEJA garante que as/os profissionais da educação tenham voz ativa, contribuindo para decisões que fortaleçam a EJA e beneficiem diretamente os estudantes do estado.
