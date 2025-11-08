Nova 364 intensifica fresagem e recomposição em trechos críticos da BR-364

Publicada em 08/11/2025 às 08h10
A Nova 364 prossegue com o cronograma de obras intenso na BR-364, ampliando as frentes de recuperação do pavimento entre os dias 10 e 15 de novembro. Durante a semana, as frentes de fresagem e recomposição estarão concentradas em Vilhena (km 76 ao 91), Pimenta Bueno (km 145 ao 180), Ji-Paraná (km 352 ao 356), Ouro Preto do Oeste (km 387 ao 395), Theobroma (km 460 ao 463), Cujubim (km 565 ao 598) e Rio Crespo (km 545 ao 547). Ao total, serão mais de 100km de pavimento recuperado ao decorrer da semana.
As intervenções, realizadas sob o sistema “Pare e Siga”, podem provocar lentidão temporária no tráfego, mas são etapas indispensáveis para a recuperação estrutural da rodovia, corrigindo desgastes acumulados ao longo dos anos. Essas obras garantem melhor aderência, estabilidade e durabilidade do pavimento, além de reforçar a segurança e o conforto dos motoristas que trafegam pela BR-364.
Em paralelo às obras de recuperação do pavimento, a Nova 364 mantém uma série de serviços de conservação e manutenção ao longo da rodovia. As equipes executam roçada manual e mecânica em diversos pontos de Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes, Cujubim, Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari e Porto Velho. Também seguem em andamento serviços de limpeza e drenagem em Ouro Preto do Oeste e Cujubim, além de remoção de lixo, arbustos e poda em Chupinguaia e Jaru. A conformação de faixa avança em Pimenta Bueno, contribuindo para a estabilização das margens e o escoamento das águas pluviais.
Balanço de obras de outubro
Em outubro, a Nova 364 registrou avanços expressivos nas frentes de manutenção e recuperação da BR-364. Foram aplicadas 23 mil toneladas de CBUQ em serviços de pavimentação, além da limpeza de 196 pontos de drenagem em linha e 12 pontos de drenagem profunda, garantindo maior eficiência no escoamento das águas pluviais. As equipes também realizaram a limpeza de 33 Obras de Arte Corrente (OAC), concluíram 1.313 quilômetros de roçada, implantaram 2.018 placas de sinalização e executaram a pintura de 250 quilômetros de faixas de eixo e borda. Na parte de segurança viária, foram instaladas 47.236 tachas refletivas, 6 quilômetros de defensas metálicas, 7.005 delineadores de barreira e 9.492 delineadores de defensa, reforçando a sinalização e a proteção das margens da rodovia.
Esses números refletem o compromisso da concessionária com a recuperação integral e a modernização da BR-364, assegurando não apenas o conforto dos motoristas, mas também a durabilidade das melhorias implantadas. A combinação entre pavimento requalificado, drenagem funcional e sinalização reforçada eleva o padrão operacional da rodovia, reduz o risco de acidentes e amplia a segurança nas viagens.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra 686,7 quilômetros da BR-364, de Porto Velho até Vilhena. Via arterial da economia agrícola, o trecho rodoviário receberá investimentos de mais de R$ 12 bilhões, que incluem obras de ampliações e melhoramentos entre duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal e o Expresso Porto.
