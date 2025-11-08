NEABI de Guajará-Mirim participa de ação social voltada aos povos indígenas em parceria com a FUNAI

Publicada em 08/11/2025 às 11h02
O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, participou, a convite da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), da Ação Social para os Povos Indígenas. Realizada entre os dias 16 e 18 de outubro, o evento reuniu diversas instituições parceiras em um só espaço, oferecendo serviços essenciais como atendimento em saúde, cidadania, previdência, documentação e orientações sociais.
O objetivo da ação foi facilitar o acesso das comunidades indígenas, especialmente aquelas ribeirinhas e de difícil deslocamento, a direitos básicos que muitas vezes lhes são inacessíveis. No dia 18, as atividades foram especialmente voltadas às crianças indígenas atendidas pela Funai, proporcionando um dia de alegria, diversão e acolhimento.
A Coordenadora do Neabi, Mariane Rodrigues Cortes, destacou ter recebido “com muita satisfação o convite da Funai para colaborar na organização das atividades. No início, as crianças estavam tímidas, mas logo entenderam que eram as protagonistas da ação. O ambiente se encheu de risadas, gritos de alegria e olhares curiosos”.
Esforço coletivo
A ação foi realizada em conjunto entre o Neabi, a Funai, o Coletivo Estudantil Carolina Maria de Jesus, estudantes do curso de Ciências Biológicas sob orientação do Professor Mahal Massavi Evangelista, o Clube de Ciências – coordenado pelo Professor Lúcio Gaspar Paes Neto, e o Observatório das Migrações Internacionais nas Fronteiras Brasil-Bolívia (OBMIFRO). Os membros do Neabi organizaram uma campanha de arrecadação de brinquedos que contou com o apoio dos estudantes do IFRO. Mais de 320 brinquedos foram arrecadados e distribuídos durante a ação social e também na Aldeia Lage Velha.
Durante o evento, foram realizadas diversas atividades lúdicas e educativas, como brincadeiras tradicionais conduzidas pelo Professor de Educação Física Gleyvan Brito. Na Tenda da Ciência teve experimentos e curiosidades coordenadas pelos Professores Lúcio e Mahal. E a Tenda das Ciências Biológicas contou com apoio dos estudantes do curso sob orientação do Professor Mahal.
“Creio que foi uma atividade inspiradora, vendo a alegria das crianças indígenas e de seus pais”, expressou o Professor Lúcio. Para Mahal, “foi uma grande oportunidade para nossos acadêmicos. Eles puderam dialogar com membros das comunidades indígenas e apresentar a coleção zoológica didática do IFRO. Foi um momento de troca entre saberes ancestrais e científicos”.
Idealizada pela Professora Roziane Jordão e pelo Coletivo Estudantil “Vozes de Carolina”, a Tenda Literária promoveu contação de histórias e leitura compartilhada. Representante do OBMIFRO e tutora do Coletivo Estudantil "Vozes de Carolina", Roziane destacou que “a ação social se constituiu como um elemento simbólico de grande relevância fronteiriça. Mobilizou representações plurais que coexistem na nossa região, promovendo respeito às diferenças e valorização da diversidade étnica e cultural”.
