NCF Ambiental promoveu palestras de Educação Ambiental em Nova Brasilândia

Publicada em 09/11/2025 às 10h20
A NCF Ambiental, em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D’Oeste e a Secretaria de Meio Ambiente, realizou um ciclo de palestras de Educação Ambiental em quatro escolas do município, levando conhecimento e conscientização a crianças e adolescentes sobre a importância de cuidar do meio ambiente.
As palestras abordaram temas como a importância dos aterros sanitários para a comunidade, seu papel na proteção do meio ambiente, o controle do chorume, a reciclagem e o destino correto dos resíduos sólidos. De forma leve e didática, os alunos compreenderam como o funcionamento dos aterros sanitários contribui para a preservação do solo, redução da poluição e melhoria da qualidade de vida da população.
O projeto teve início na Escola Marechal, com alunos do Pré ao 6º ano, que participaram de uma apresentação divertida e educativa conduzida pelos personagens Ecoman, Ecogirl e Choruman, criados pela NCF Ambiental para tornar o aprendizado mais lúdico.
Em seguida, foi a vez da Escola Rocha Pombo, com alunos do 7º ao 9º ano, a segunda a receber a ação. O foco esteve na responsabilidade individual e coletiva sobre o descarte de resíduos e no papel fundamental de cada cidadão para manter a cidade limpa e sustentável.
A terceira escola a receber a palestra foi a Escola Nossa Senhora das Graças, com turmas do Pré ao 4º ano, onde as crianças aprenderam de forma prática a separar o lixo e compreender a importância da reciclagem para o planeta.
Encerrando o ciclo, a Escola Machado de Assis recebeu a equipe da NCF Ambiental com alunos do 5º ao 9º ano, marcando o fechamento da programação em Nova Brasilândia D’Oeste. O momento foi de grande participação e entusiasmo dos estudantes, que interagiram com os personagens e reforçaram o compromisso de levar os aprendizados para casa e para a comunidade.
“Nosso objetivo é mostrar que a preservação ambiental começa na educação. Quando uma criança entende a importância do destino correto do lixo e o papel dos aterros sanitários, ela se torna agente de transformação”, destacou a equipe da NCF Ambiental.
O ciclo de palestras reforça o compromisso da NCF Ambiental com a sustentabilidade, a preservação ambiental e a educação das futuras gerações, atuando de forma conjunta com o poder público para promover conscientização e responsabilidade ecológica nas comunidades onde está presente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!