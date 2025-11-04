Natal de Luz 2025 transforma Palácio Rio Madeira em destino turístico imperdível neste fim de ano

Publicada em 04/11/2025 às 09h28
O Palácio Rio Madeira (PRM), sede do governo de Rondônia, transformou-se em um grande ponto turístico natalino com a abertura do Natal de Luz 2025, na segunda-feira (3). Com o tema “Jardim Encantado” e o acendimento de 1.350.000 luzes de LED, proporcionou um espetáculo, que deve atrair diversos visitantes de todos os cantos.
A decoração do “Jardim Encantado” tem túnel de luz logo no Portal de Entrada; borboletas gigantes; bosque de cerejeiras cor-de-rosa; uma árvore digital no meio do jardim com projeção de imagens animadas e trilhas sonoras; céu nevado; além do letreiro iluminado do Natal de Luz e das fachadas dos prédios que viraram grandes caixas de presentes luminosas.
As estruturas luminosas também fazem homenagem a marcos arquitetônicos e culturais de Rondônia: Portal do Real Forte Príncipe da Beira, Estação Ferroviária Madeira-Mamoré de Guajará-Mirim, Capela Santo Antônio, Catedral Sagrado Coração de Jesus de Porto Velho e Palácio Getúlio Vargas, fazendo da sede do governo um cenário atrativo para o Natal e perfeito para fotos e visitas.
ABERTURA
A abertura do atrativo turístico natalino do governo de Rondônia teve recepção musical com a Orquestra Villa Lobos; Hino de Rondônia interpretado por Deborah Taleesa; coral do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), sob coordenação de Sabrynne Senna; ato ecumênico, mas o ápice da abertura do evento foi a chegada épica do Papai Noel acompanhado dos “Personagens da Disney”, saudando a todos, e o acendimento das luzes, comandado pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha.
“O Natal de Luz 2025 é um convite a um momento de fé, esperança e celebração do nascimento de Jesus, que veio ao mundo para que a gente possa ter vida eterna, e um momento de reflexão de que sempre há tempo para mudar e transformar nossos corações. Também é um momento de agradecer a todos que se dedicam para tornar Rondônia um estado mais forte, digno, com a segunda menor taxa de desemprego do Brasil, e reconhecido por ter melhores produtos do Brasil, com destaque para o café, cacau e Tambaqui. Rondônia é um estado abençoado”, enfatizou o governador de Rondônia.
A primeira-dama, Luana Rocha, evidenciou que o Natal de Luz é um momento especial em que as luzes divinas iluminam a população para celebrar conquistas e avanços. “Esse é um momento especial para a população de Rondônia, onde também celebramos as ações do governo, que tem feito o bem, entregando benefícios em forma de serviços e obras em cada missão.”
A superintendente da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Semáyra Gomes, enalteceu a presença do público que prestigiou o evento e informou que a decoração temática Jardim Encantado estará disponível para visitação até o dia 6 de janeiro. “Cada detalhe e cada atração do Natal de Luz foram planejados com o máximo de cuidado e carinho para oferecer à população de Rondônia e aos visitantes do nosso estado um espetáculo inesquecível e um ambiente acolhedor de alegria e esperança.”
CULTURA, SOLIDARIEDADE E ECONOMIA
O Natal de Luz do governo de Rondônia também celebra a esperança, a solidariedade, a cultura e impulsiona a economia, por meio das parcerias. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) deixou a programação ainda mais atrativa com a Feira de Empreendedores, com diversos produtos, da gastronomia ao artesanato. A feira será realizada novamente no dia 12 de novembro. Além disso, houve o show de um artista local animando o público em uma noite inesquecível.
E uma das novidades deste ano é a oportunidade de fazer o bem para famílias em situação de vulnerabilidade social. Em apoio à campanha solidária de arrecadação de alimentos para o Programa Mesa Brasil Sesc, que acontece até 5 de janeiro de 2026, a sede do governo de Rondônia, neste período natalino, manterá cinco pontos fixos de coleta de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo e leite em pó.
UM SUCESSO ENTRE O PÚBLICO
”Todo ano a gente vem e fotografa porque realmente fica muito bonito, mas esse ano estamos vindo pela primeira vez na abertura, repleta de atrações e está tudo muito bonito. Esse ano promete ser ainda mais especial para a população”, disse.
“O Natal de Luz vem para iluminar nossas famílias, para poder ajudar todo o processo que ocorre nesse momento tão lindo que é dezembro que se aproxima, trazendo a oportunidade única para todas as famílias celebrar o nascimento de Jesus. Está tudo maravilhoso, as crianças vão se divertir muito e a dica que eu falo é venham e tragam suas famílias”, frisou.
”Por morar muito próximo ao Palácio Rio Madeira, a expectativa aumenta, pois acompanho já alguns anos e percebo que cada ano que passa está melhorando e isso nos alegra muito. A gente acompanha os preparativos das estruturas dia a dia, e chegamos com antecedência para aproveitar plenamente a abertura do Natal de Luz. É uma data muito especial, e pra mim está ainda mais, agora com as nossas duas crianças, e a gente tenta repassar a tradição das festividades natalinas para os pequenos. Estamos muito satisfeitos com tudo que foi apresentado esse ano”, destacou.
