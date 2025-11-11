Na avenida Rio de Janeiro, prefeitura de Porto Velho faz substituição e manutenção de manilhas

Publicada em 11/11/2025 às 16h05
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue executando ações de melhoria no sistema de drenagem da cidade. Nesta semana, as equipes realizaram serviços de substituição e desobstrução de manilhas na avenida Rio de Janeiro, no cruzamento com a rua 12, zona Leste da capital.
A intervenção teve como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e prevenir alagamentos recorrentes na região. No total, foram substituídas várias manilhas de 60 milímetros de diâmetro, somando a toda nova linha de tubulação instalada, além da desobstrução e restauração de outros 230 metros de manilhas existentes.
Substituição das manilhas é fundamental para evitar que a água das chuvas fique acumulada
O trabalho envolveu escavação, retirada de material danificado, limpeza de sedimentos e reposição do solo, garantindo que o sistema volte a operar com plena capacidade. De acordo com a equipe técnica da Seinfra, o serviço faz parte de um cronograma de manutenção que vem sendo executado em diversos bairros de Porto Velho.
Segundo a equipe de engenharia responsável pela obra, a substituição é fundamental para evitar que a água das chuvas fique acumulada, o que causa transtornos tanto para motoristas quanto para pedestres. Além da troca das manilhas, foi feita uma limpeza completa no trecho, o que vai garantir o bom funcionamento do sistema e mais segurança para os moradores.
A Prefeitura de Porto Velho reforça que segue com o trabalho contínuo de manutenção das redes de drenagem, priorizando os pontos mais críticos e atendendo às demandas da população. As ações fazem parte do compromisso da administração municipal em oferecer uma cidade mais segura e estruturada para todos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!