MPRO firma termo de cooperação com organismo internacional para fortalecimento de investigações patrimoniais

Publicada em 11/11/2025 às 14h56
O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) deu mais um passo importante no aprimoramento das suas atividades investigativas. Na manhã desta terça-feira (11/11), o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, assinou um Termo de Cooperação com a empresa Chainalysis, organização de atuação nacional e internacional especializada no monitoramento e rastreamento de ativos virtuais.
A iniciativa representa um marco significativo no fortalecimento das investigações patrimoniais, ampliando a capacidade institucional do MPRO no combate ao crime organizado e à macrocriminalidade, especialmente em casos que envolvem movimentações financeiras em criptomoedas.
O acordo foi firmado em consonância com recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que orienta as unidades ministeriais a aprimorarem seus mecanismos de identificação, rastreio, apreensão e destinação de ativos virtuais. O MPRO, que já havia regulamentado internamente a matéria, consolida agora sua adesão à rede de cooperação nacional, passando a contar com uma ferramenta tecnológica de referência mundial para rastrear, localizar e recuperar valores oriundos de atividades ilícitas.
A formalização da parceria com a Chainalysis ocorreu durante o XXVI Congresso Nacional do Ministério Público, evento que reúne representantes de todos os MPs brasileiros em Brasília e segue até a próxima sexta-feira (14/11). Durante o encontro, diversas unidades ministeriais aderiram à iniciativa, reforçando o compromisso conjunto de modernizar as investigações e promover maior eficiência na responsabilização patrimonial de infratores.
De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Santiago, “essa cooperação representa um grande salto tecnológico e estratégico para o MPRO, permitindo uma atuação ainda mais efetiva na recuperação de ativos e na defesa do patrimônio público”.
